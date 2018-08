Herr Markus muss mit!

Julia (21 Monate), die Tochter unserer Kollegin Steffi, ist nur noch in Begleitung unterwegs: Ihr Lieblingskuscheltier „Herr Markus“ muss immer mit – und zwar in dreifacher Ausführung. Warum das ihre Mama vor so manche Herausforderung stellt.

Julia und ich sind beim Kinderarzt. Es steht eine Impfung an. Unsere Tochter bemerkt, dass der Arzt die Kühlschranktüre öffnet und weiß sofort, was auf sie zukommt. „Nein“, ruft sie und klammert sich verzweifelt an ihren Kuschelbären, dessen Namen sie noch nicht richtig aussprechen kann: „Dada“, in der Langform auch „Herr Markus“ genannt.

Im letzten Jahr habe ich schon mal über den derzeit besten Freund in Julias Leben geschrieben. Das Schnuffeltuch ist seit ihren ersten Lebenswochen ein wichtiger Begleiter – und heute wichtiger denn je. Darum haben wir vor einiger Zeit nach Doppelgängern gesucht und inzwischen sechs Stück davon zuhause. Die sind auch fast ständig in Gebrauch: Julia gibt sich nämlich nur noch mit der dreifachen Ausführung zufrieden. Egal ob beim Schlafen, beim Frühstück, zum Kuscheln, bei Spaziergängen oder beim Einkaufen. Der kleine Bär fungiert selbst als Puppenersatz, obwohl sie eigentlich eine daheim hat: Wenn er Kohldampf hat, füttert Julia ihn mit Salamiwürfeln und Butterbreze. Auch Schokoladenflecken habe ich auf dem kleinen weißen Kopf schon mehrmals entdeckt.

Wehe, das Kuscheltier geht verloren

Wenn wir einkaufen fahren, trete ich mit Julia wöchentlich in Verhandlungen. „Es reicht doch, wenn wir einen mitnehmen. „Nein“, winkt sie energisch ab und stopft Nummer drei in ihre Kinderhandtasche. Damit ist die Diskussion für sie beendet. Meistens kann ich Julia dann doch noch überlisten: Einen Bären zwacke ich ihr ab, wenn wir aus dem Auto steigen. Der darf bis zu unserer Rückkehr im Kindersitz warten. Beim Schieben durch den Einkaufsmarkt muss ich nämlich wie ein Luchs aufpassen, dass keines der Kuscheltücher über Bord geht. Wenn ich die Lebensmittel aufs Kassenband stelle, legt Julia meist eine Ausführung von Herrn Markus mit dazu. Allerdings geht das nie lange gut: Sobald er sich nur fünf Zentimeter von ihr wegbewegt, fängt sie sofort zu schreien an.

Dass wir bei so vielen Aktivitäten schon mal ein Exemplar verloren haben, versteht sich von selbst. Beim Einkaufen hatten wir bisher noch immer Glück: Der Kuschelbär wurde schnell gefunden, praktischerweise von einem netten Menschen, der sich sofort auf die Suche nach dem Besitzer gemacht hat. Auch beim Spazierengehen ist uns letztens ein Markus abhanden gekommen. Wir sind die Strecke zweimal abgelaufen, leider jedoch ohne Erfolg. Am selben Abend habe ich dann per WhatsApp eine Anfrage bekommen, ob uns vielleicht ein Stofftier fehlt. Da ist es äußerst hilfreich, dass wir in einem kleinen Ort leben, wo jeder jeden kennt.

Bitte nicht waschen

Waschen muss ich Herrn Markus übrigens heimlich: Wenn Julia ihn in der Trommel sieht, gibt das ein Drama. Sie hat auch schon schmutzige Exemplare einfach wieder aus dem Wäschekorb geholt. Deshalb wasche ich Herrn Markus inzwischen nur noch, wenn unsere Tochter schläft.

Ich bin trotzdem froh, dass wir den kleinen Bären zu Hause haben: Er erleichtert uns so vieles, wie zum Beispiel das Einschlafen oder das Trösten, etwa wenn Julia hingefallen ist. Da nehme ich auch gern die ein oder andere Diskussion in Kauf. Was würden wir schließlich nur ohne ihn machen? 😉

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.