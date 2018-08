Im Nestbau-Fieber

Steffi ist im neunten Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger. Und der Nestbautrieb hat sie im Griff: Babyklamotten waschen, Kinderzimmer dekorieren, Vorhänge aussuchen… Es gibt noch so viel zu tun!



Ich stehe bereits im dritten Einrichtungsgeschäft und wühle mich wie eine Besessene durch die Muster der Vorhangstoffe. In Windeseile durchkämme ich Regale und verfrachte Stoffbahnen auf den Tresen. Am Ende verlasse ich den Laden wieder einmal mit einer großen, schweren Tüte. Daheim halte ich alle Stoffe ans Fenster um genau zu prüfen, was farblich (und preislich) passt. Der ganze Aufwand für einen einzigen Vorhang. Ich kann nichts daran ändern: Der Nestbautrieb hat mich im Griff. Jetzt, kurz bevor Baby Nummer zwei zur Welt kommt, hat er mich wieder mit voller Wucht gepackt.

Vielleicht nicht perfekt, aber mit Liebe eingerichtet

Dem Baby ein heimeliges Nest einzurichten, steht seit einigen Wochen auf meiner Prioritätenliste ganz weit oben. Auch wenn mir klar ist: Das Kleine schläft noch nicht von Anfang an im eigenen Reich, es wird jetzt erst einmal nicht wahrnehmen, wie das Zimmer aussieht. Aber allein das Gefühl, ein „Zuhause“ für das Baby geschaffen zu haben, in dem es sich hoffentlich wohlfühlen wird, schenkt mir ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Mathias kann meinen Wunsch, das Kinderzimmer „perfekt“ einrichten zu wollen, nur bedingt nachvollziehen. Aber er kennt das ja bereits aus meiner Schwangerschaft mit Julia. Obwohl er Streichen hasst, hilft er mir ohne Murren bei der neuen Wandfarbe. Der ursprünglich apricotfarbene Raum strahlt jetzt in Beere und Hellgrau. Wenn ich nachts schwangerschaftsbedingt nicht schlafen kann, suche ich stundenlang online nach der nächsten Deko fürs Kinderzimmer. Eine bunte Wimpelkette und eine Bettschlange habe ich schon gefunden, natürlich passend zum Vorhangstoff. Auch ein paar weiße Wandschmetterlinge und hübsche Bilder hängen bereits. Die Möbel sind nur zum Teil neu, der Rest stammt aus meinem ehemaligen Jugendzimmer.

Julia (20 Monate) fragt jeden Tag nach dem Baby

Jetzt ist das Reich unserer Kleinsten vorläufig fertig. Ich hoffe sehr, dass sich unsere Tochter darin wohlfühlt. Mein Mann ist jedenfalls erleichtert, dass sowohl der Nestbautrieb als auch die monatliche Kontobelastung langsam nachlassen. Jetzt fehlt jetzt nur noch: die künftige Bewohnerin. Auch Julia fragt schon täglich nach dem Baby. Es kann sich nur noch um wenige Wochen handeln – ich halte euch auf dem Laufenden…

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.