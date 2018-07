Immer dieser Trotz

Viele von euch kennen es: Das Kind bekommt plötzlich einen lautstarken Trotzanfall. Auch unsere Kollegin Steffi, Mama von Tochter Julia (1), erlebt das momentan. Wie die Kleine ihren Unmut zum Ausdruck bringt und warum eine Pause-Taste manchmal ganz praktisch wäre.



„Nein“, brüllt Julia, und wirft trotzig ihre Trinkflasche auf den Boden. Es ist Zeit fürs Bett, unsere Kleine hat aber keine Lust darauf. Sie will lieber im Garten draußen bei Oma und Opa bleiben. Es hilft nichts: Das zappelnde Kind darf ihren Großeltern noch eine „Gute Nacht“ wünschen und wird dann unter Protest nach oben in die Wohnung getragen.

Obwohl gerade 19 Monate alt, hat Julia ausgewachsene Trotzanfälle. Dabei dachte ich immer, die kämen erst später. Weit gefehlt! Seit unsere Tochter entdeckt hat, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit ist, will sie immer öfter ihren Willen durchsetzen. Natürlich auch zu Recht. Trotzdem bringt das Mama und Papa immer häufiger ins Schwitzen. Nicht nur in Alltagssituationen, sondern vor allem dann, wenn sie die Aufmerksamkeit zahlreicher Umstehender auf sich zieht.

Ein paar Beispiele gefällig?

Weg mit den Spielsachen!

Wenn Julia keine Lust auf Alleinunterhaltung hat und Mama und Papa gerade nicht nach ihrer Pfeife tanzen, kann sie schon mal richtig wütend werden. Sämtliche Gegenstände in erreichbarer Nähe werden dann gepackt und in hohem Bogen weggeworfen. Es muss alles dran glauben: Spielsachen beispielsweise, ihr Schnuller, oder auch das geliebte Kuscheltier „Herr Markus“. Letzterer ist ihre Anfälle bereits gewohnt und zum Glück ein sehr geduldiges Wesen. Meistens kriegt sich Julia auch schnell wieder ein. Man kann trotzdem nicht immer auf ihre Forderungen eingehen: Wir beziehen sie zwar so gut wie möglich in unseren Alltag ein, sie muss aber gleichzeitig lernen, dass Mama und Papa sie nicht rund um die Uhr bespaßen können.

Wenn ich weine, bekomme ich Aufmerksamkeit!

Julia testet gerade sehr oft, ob sie mit Weinen ihren Willen besser durchsetzen kann. Etwa dann, wenn wir sie nicht nach draußen lassen, weil es gerade wie aus Eimern schüttet (sie versteht unsere Entscheidung auch dann nicht, wenn wir sie zu Demonstrationszwecken unter den strömenden Regen halten). Auch beim Einkaufen kann man diese Trotzreaktion derzeit häufig beobachten. Ist natürlich auch gemein, wenn Mama nicht jede Süßigkeiten- oder Obstpackung öffnet, die gerade in den Einkaufswagen gewandert ist. Oder wenn einem an der Kasse einfach das Netz mit Babybel-Käse aus der Hand genommen wird, weil es zum Bezahlen aufs Band muss.

Wenn mir nichts besseres mehr einfällt, haue ich.

Zum Glück haben wir diese Phase momentan größtenteils hinter uns. Denn auch wenn Julia das nur macht, weil sie sich im Moment anders nicht zu helfen weiß, geht es einfach gar nicht! In der Extremphase bin ich da auch schon mal lauter geworden. In den mittlerweile seltenen Fällen erkläre ich unserem Zwerg, dass das Hauen Mama weh tut und sehr traurig macht. Sie ist dann meistens so zerknirscht, dass sie mich streichelt.

Häufig nehme ich Julias Trotzreaktionen mit Humor, es gibt aber auch Tage, an denen ich einfach nur genervt bin. Beispielsweise, wenn man ihr nichts recht machen kann oder wenn sie in der Öffentlichkeit wegen einer Kleinigkeit zum wiederholten Mal extrem brüllt (ich muss nicht erwähnen, wie mucksmäuschenstill es plötzlich werden kann und wie viele Augenpaare einen dann anstarren). In so einem Moment würde ich manchmal am liebsten den Kopf einziehen, unsichtbar werden, oder die „Pause-Taste“ drücken. Aber da müssen wir durch – das gehört zur Entwicklung eines Kindes mit dazu und ist für uns alle ein Lernprozess. Ich warte bereits auf den Tag, an dem sich Julia schreiend auf den Boden werfen wird. Diese Erfahrung werden wir ganz sicher auch noch machen 😉

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.