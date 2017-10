Julia macht die ersten Schritten

Laufen üben ist derzeit die Lieblingsbeschäftigung von Julia, der Tochter unserer Kollegin Steffi. Und überspringt dabei das Krabbeln. Aber das hat sie wohl von ihren Eltern… Lest hier, wie sich der Alltag der Familie dadurch gerade wieder ändert.



Ich habe gestern festgestellt, dass ich schon ein Jahr zu Hause bin. Zwölf ganze Monate, in deren Anfangszeit mein Bauch immer noch dicker wurde, bevor dann Julia zur Welt kam. Und jetzt ist sie schon auf einem guten Weg zum Erwachsenwerden. Zumindest wenn es nach ihr geht 😉 Denn seit Neuestem versucht sie, die Art ihrer Fortbewegung der unseren anzugleichen.

Warum krabbeln, wenn man laufen kann?

Julia lässt das Krabbeln nämlich ganz aus (wie schon Mathias und ich als Kinder) und konzentriert sich gleich aufs Laufenlernen. Sie zieht sich an allen möglichen Gegenständen hoch und ist dabei nicht wählerisch: Badewanne, Fernsehschrank, Mamas Hose – ihr ist jedes Mittel recht, um auf die Beine zu kommen. Selbst ihr Spielzeug interessiert sie im Moment nicht.

Dank der vielen Übung fällt sie mittlerweile immer seltener hin. Trotzdem ist sie auch schon mit dem Kopf aufgeschlagen. Daher ist meine Reaktionsschnelligkeit gefragt, ich muss aufpassen wie ein Luchs. Steht sie aber endlich auf ihren Beinen, können die Strecken gar nicht lang genug sein. Ähnlich wie bei einem Zirkeltraining läuft sie im Kreis, zwischen uns Erwachsenen hin und her oder zu ihrem Lieblings-Gegenstand, der Fernbedienung. Natürlich braucht sie dafür noch unsere Hilfe, weil sie die Balance bislang nicht alleine halten kann. Leider ist fraglich, ob ich dank der vielen Bewegung meine restlichen drei Schwangerschafts-Kilos runterbekomme (darüber aber bald mehr…).

Stillsitzen ist vorbei

So sehr ich mich über so viel Energie freue: Julias Bewegungsdrang macht die alltäglichen Dinge nicht gerade einfacher. In Ruhe Zähneputzen? Eher nein, wenn das Kind ziehend an einem Hosenbein hängt. Schnell das Wohnzimmer saugen? Geht nicht, wenn unsere Tochter im selben Moment versucht, nach dem Telefon auf dem Schrank zu schnappen, im Stehen. Selbst beim Einkaufen will Julia nun nicht mehr sitzen. Sie versucht dauernd, aus dem Kindersitz des Einkaufswagens auszusteigen. Dabei war sie vor wenigen Wochen noch so stolz, beim Shoppen nicht mehr in der Babyschale liegen zu müssen. Das ist echt anstrengend!

Neues Haushaltsmanagement

Da hilft es nur, mehr Zeit einzuplanen und manche Tätigkeiten in den Abend oder aufs Wochenende zu verlegen, wenn mein Mann da ist. Das Kochen ist eine Ausnahme: Da stelle ich Julias Hochstuhl neben mich und lasse sie zuschauen. Abb und zu kommt unsere Kleine in den Laufstall. Schließlich muss auch Zeit sein, in Ruhe das Fläschchen zu machen oder auf die Toilette zu gehen, ohne, dass das Baby in dieser Zeit größere Blessuren davon trägt.

Neben dem Laufen hat Julia noch ein weiteres Hobby für sich entdeckt: Einen Ball mit den Füßen wegschießen. Mal schauen, ob sie sich auch später auch noch für Fußball interessiert. Wenn es nach ihr ginge, würde sie ihrer Oma jedenfalls jetzt schon gerne Gesellschaft leisten, wenn im Fernsehen die Bundesliga-Spiele gezeigt werden.

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.