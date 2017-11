Julias erste Worte

Mama oder Papa? Wie viele andere Eltern haben auch unsere Kollegin Steffi und ihr Mann voller Vorfreude auf das erste Wort von Töchterchen Julia gewartet. Welches das war und was Julia schon alles sagen kann:



„Mamama“, „Wawawa“ und „Dadada“: Seitdem Julia ein halbes Jahr alt ist, plappert sie fröhlich vor sich hin. Sie ist dabei recht kommunikativ und hat eine sehr gute Ausdauer. Als sie mit dem Plaudern begonnen hat, waren Mathias und ich hin und weg. Wann würde sie wohl ihr erstes Wort sprechen? Und welches würde das sein?

„Sag mal MAMA!“

Immer wenn mein Mann arbeiten war, habe ich versucht, unsere Tochter zu trainieren (oder eher, zu manipulieren?) und ihr fleißig „Mama“ vorgesagt. Ich gebe zu: Es hätte mich mit Stolz erfüllt, wenn das tatsächlich Julias erstes Wort gewesen wäre. Die Kleine hat mir aber einen Strich durch dir Rechnung gemacht. Als wir in ihrem achten Lebensmonat vor unserem Heidelbeerstrauch standen (Heidelbeeren zählen mit zu Julias Lieblingsobst), rutschte ihr ein „ham“ heraus. Wenige Tage später folgte dann das „Papa“. Bei der Premiere ihres dritten Wortes, „Mama“, hätte ich vor Rührung fast eine Träne vergossen. Das sagt sie mittlerweile übrigens am häufigsten – vor allem dann, wenn sie etwas haben will oder meint, sich beschweren zu müssen.

„Oma“ und „Opa“ waren als nächstes dran, auch wenn sie das „O“ darin noch nicht richtig ausspricht und „Mmma“ oder „Mmmpa“ sagt. Als wir in der Bank Julias Sparschwein ausleeren ließen und unsere Tochter einen Plüschhund geschenkt bekam, rief sie „Wauwau“.

Heiß begehrtes Telefon

Heiß begehrt sind im Moment die Dinge, in die Julia hineinsprechen kann. Wie zum Beispiel das Telefon. Wenn ihre Oma anruft, ruft sie schon „Mmma“ und flippt vor Freude fast aus, wenn sie das Telefon im Lautsprechermodus in der Hand hält. Nur die Bedienung müssen wir noch üben, weil sie meistens auf den roten Hörer drückt, und ihre „Mmma“ damit aus der Leitung schmeißt. Auch die Sprechanlage unserer Klingel ist eines ihrer Lieblingsobjekte. Immer wieder gehen wir zu dem kleinen Apparat und Julia schaltet mit der Freisprechtaste die Sprechanlage ein. Am besten ist es natürlich, wenn dann noch jemand unten an der Haustüre hineinspricht.

Trotz ihres begrenzten Wortschatzes hat unsere Tochter kein Problem, sich mitzuteilen. Wenn sie irgendetwas haben möchte, zeigt sie einfach mit dem Finger darauf. Egal ob es darum geht, die Trinkflasche zu bekommen oder ob sie an den Lichtschalter will. Manchmal komme ich mir wie in einem Orchester vor – mit Julia als Dirigentin.

Nur in der Anwesenheit von Menschen, die Julia nicht täglich sieht, nimmt sie sich mit dem Plaudern zurück und beobachtet lieber. Aber das wird sich sicher ändern, wenn der Wortschatz größer wird. Das dürfte übrigens etwa zwischen dem 18. und 24. Monat der Fall sein: Dann können die meisten Kinder bereits um die 200 Wörter aussprechen, habe ich gelesen. Bis dahin kann mein Mann noch die entspannte Zeit am Familientisch genießen. Wenn wir zwei Mädels erst mal richtig ins Quatschen kommen, ist es mit der Ruhe vorbei 😉

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.