Julias erster Geburtstag

Vor einem Jahr bekamen unsere Kollegin Steffi und ihr Mann die schönste Nikolausgeschenk: Tochter Julia kam zur Welt. In einem Brief an das Geburtstagskind blickt die Mama zurück auf ein einzigartiges Jahr.



Meine liebe Julia!

Ich erinnere mich noch gut an den Nikolaustag vor einem Jahr. Da hast du deinem Papa und mir die größte Überraschung bereitet, die wir uns überhaupt vorstellen konnten: Du kamst in aller Frühe zur Welt. Jetzt bist du schon ein Jahr alt, und damit ein Kleinkind – auch wenn du in meinem Herzen immer mein Baby bleiben wirst.

Die ersten Worte, die ersten Schritte

Du hast in dieser kurzen Zeit große Entwicklungsschritte gemacht und verstehst inzwischen unglaublich viel von den Dingen, die in deiner Umgebung passieren. Neben deinen allerersten Wörtern versuchst du dich auch seit einiger Zeit am Laufen. Du bist zwar im Moment noch auf unsere Hilfe angewiesen, aber sicher dauert es nicht mehr allzu lange, bis du das alleine kannst. Immer öfter landet die Gabel selbstständig in deinem Mund. Und wenn du magst, verteilst du auch schon deine ersten Küsschen (bei denen wir immer wieder dahinschmelzen). Wir sind so unglaublich stolz auf dich!

Kuchen, Geschenke und Antipasti

Die ganze Familie hat sich riesig darauf gefreut, deinen ersten Geburtstag mit dir zu feiern. Am Tag zuvor habe ich einen Käsekuchen für dich gebacken, in der Hoffnung, dass du ihn genauso gerne magst wie ich. An deinem Geburtstags haben wir ihn dann gemeinsam mit Oma und Opa angeschnitten. Die Geburtstagskerze habe ich diesmal noch für dich ausgepustet. Und mir dabei etwas für dich gewünscht, das hoffentlich ganz in deinem Sinne war. Dein Papa hat sich riesig gefreut, als er von der Arbeit nach Hause kam und dir endlich gratulieren konnte.

Abends haben wir dann zusammen mit allen Großeltern, Tanten und Onkels und unsere traditionelle Familien-Nikolaus-Brotzeit gefeiert: Parmaschinken, Salami, Grillgemüse und anderen Antipasti. Dieses kulinarische Highlight wird dich wahrscheinlich auch an deinen kommenden Geburtstagen begleiten. Zur Feier des Tages durftest du deine ersten Geschenke auspacken. Neben einigen Spielsachen wie beispielsweise einem Glockenspiel und Duplo-Steinen hast du ein hübsches Dirndl bekommen. Dein Patenonkel hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Er legt jetzt schon regelmäßig ein paar Euros zur Seite, um dich später bei deinem Führerschein oder deinem ersten Auto ein wenig unterstützen zu können.

Wir sind schon darauf gespannt, wie du dich weiter entwickeln wirst. Für die kommenden Jahre wünschen wir dir, dass du gesund bleibst, eine glückliche Kindheit erleben darfst und Freunde findest, die dich hoffentlich lange Zeit begleiten. Dein Papa und ich sind auf alle Fälle immer für dich da. Wir lieben dich sehr – schön, dass es dich gibt!

Deine Mama

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.

