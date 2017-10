Kampf gegen den Babyspeck

Unsere Kollegin Steffi hat den restlichen Kilos aus ihrer Schwangerschaft den Kampf angesagt: Seit einer Woche geht sie zum Sport. Wie die erste Fitness-Einheit verlaufen ist und warum der schwierigere Kampf der gegen die Prinzenrolle ist, darüber berichtet sie hier.



Während meiner Schwangerschaft mit Julia habe ich 14 Kilo zugenommen. Fast hätte ich noch Mathias eingeholt: Am Ende wogen wir gleich viel. Jetzt, 10 Monate später, ist immer noch ein Restpolster von drei Kilo übrig. Sie scheinen sich besonders an meiner Hüfte wohlzufühlen. Auch wenn ich gerade wieder so in meine Klamotten passe (nur das selbstgenähte Dirndl meiner Schwiegermutter ist leider immer noch zu eng), habe ich beschlossen, den Kilos ab sofort den Kampf anzusagen.

Der Gruppenzwang hilft

Wir haben zwar einen Cross-Trainer daheim, aber irgendwie ist dafür immer zu wenig Zeit. Oder zu wenig Lust. Darum war klar: Ich brauche eine sportliche Betätigung in der Gruppe, dann lässt sich der innere Schweinehund besser überwinden. Darum habe ich mich entschieden, wieder in unseren Sportverein zu gehen. Vor der Schwangerschaft war ich dort beim Zumba, das hat mir immer großen Spaß gemacht.

Für mich gibt’s jetzt aber das weniger spektakulär klingende „Bauch-Beine-Po“. Die Stunden werden von verschiedenen Trainerinnen geleitet und sind zum Glück ganz abwechslungsreich gestaltet. Denn es steht nicht nur Gymnastik auf dem Programm, bei der einzelne Muskelpartien trainiert werden, sondern auch Yoga. Mit Musik, versteht sich. Die Trainerin meiner ersten Stunde kenne ich noch aus meiner Fußballzeit: Wir haben damals zusammen in einer Mannschaft gespielt. Obwohl sie inzwischen selber drei Kinder hat, ist sie sehr viel fitter als ich. Beneidenswert!

Aller Anfang ist schwer

Ich bin überrascht, wie voll die Turnhalle ist. Und das fast jede Altersklasse vertreten ist – vom Teenager bis zu den Fast-Rentnern. Zu Beginn lockern wir unsere Schultern, ziehen Bauchmuskeln an, heben die ausgestreckten Beine immer wieder Richtung Decke – auf dem Bauch liegend. Nach dem ungefähr zwanzigsten Mal verlässt mich allerdings die Kraft und meine Beine fühlen sich gleichzeitig schwer wie Stahl und weich wie Gummi an. Als ich nach links und rechts blinzle, sehe ich, dass ich nicht die einzige bin, die zwischendurch pausieren muss. Glücklicherweise habe ich Rückbildungs-Yoga gemacht, sonst wäre es wohl noch schlimmer.

Gegen Ende der Stunde schaue ich nicht nur immer öfter auf die Uhr, ich ärgere mich auch über meine Gymnastikmatte, ein angebliches Schnäppchen aus dem Discounter. Die scheint mir für Zwerge gemacht zu sein, denn obwohl ich nicht besonders groß bin, liegen mein Kopf und meine Beine gleichzeitig auf dem Turnhallenboden auf. Da muss früher oder später auf jeden Fall eine neue Matte her.

Schokokekse oder Cross-Trainer?

Nach der Stunde bin ich kaputt, fühle mich aber auch gut. Das soll ab sofort wieder regelmäßig so sein! Damit sich die Sportstunde langfristig aufs Gewicht auswirkt, sollte ich auch wieder öfter Salat und Gemüsegerichte essen und die Kekse im Schrank lassen. Da ein Tag mit Baby aber manchmal viel Kraft kostet, ist so eine Prinzenrolle einfach zu verlockend. Schließlich schüttet Schokolade nicht nur kurzfristig Energie aus, sondern auch Glückshormone 😉 Ich schätze, Süßes zu reduzieren, wird noch härter als „Bauch-Beine-Po“. Vielleicht sollte ich stattdessen lieber eine Zusatz-Einheit auf dem Cross-Trainer auf meine To-Do-Liste setzen.

Heute wäre eigentlich wieder Sportstunde, aber unglücklicherweise ist zeitgleich ein Treffen mit einigen Kommilitonen aus meinem Studium angesetzt. Wir gehen zum Essen. Aber da bestelle ich garantiert einen Salat – das gute Gewissen gibt’s gratis dazu.

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.

