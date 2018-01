Kinderlos unterwegs

Unsere Kollegin Steffi ist ganz verliebt in Töchterchen Julia. Trotzdem genießt sie es, Zeit für sich zu haben und ohne ihre Kleine unterwegs zu sein. Abends mit den Freunden treffen? Warum nicht! Lest hier, welche Lösung die Familie gefunden hat.



Gestern Abend waren Mathias und ich zur Wohnungseinweihung eines Freundes eingeladen. Viele bekannte Gesichter, witzige Unterhaltungen, Partypizza und Eis zur Nachspeise. Es war richtig schön, einmal ohne Kind unterwegs zu sein; Erwachsenengespräche zu führen, ohne nebenbei den Zwerg zu bespaßen. So toll das Eltern-Sein auch ist: Man hat trotzdem ein eigenes Leben, finde ich – auch wenn das ein wenig eingeschränkter ist als vorher.

Es war mir von Anfang an wichtig, zwischendurch Zeit für mich zu haben. Daher bin ich, als Julia wenige Wochen alt war, wieder zum monatlichen Treffen meiner Freundinnen gegangen. Wenn auch manchmal nur kurz, als es sich nicht anders mit dem Stillen vereinbaren ließ. Aber Mathias und ich haben uns von Anfang an damit abgewechselt, sie ins Bett zu bringen. So hat sich Julia früh daran gewöhnt, auch mit dem Papa schlafen zu gehen.

Julia braucht ihren Rhythmus

Sind wir gemeinsam eingeladen, springt meist eine Oma als Babysitter ein, das klappt glücklicherweise reibungslos. Denn es käme für uns beide noch nicht infrage, Julia zu einer Abendveranstaltung mitzunehmen. Unsere Tochter aus ihrem Rhythmus zu reißen, sie von einem zum nächsten zu reichen, weil sie irgendwann zu schwer wird, dazu noch Musik und Lärm… Natürlich haben wir es auch einfach, weil fast immer ein Babysitter greifbar ist. Ich verstehe gut, wenn es andere Familien anders machen (müssen).

Es gibt auch Kinder, die das sehr entspannt nehmen und zum Beispiel überall schlafen. Julia gehört leider nicht dazu. Wenn unsere Maus nicht zur gewohnten Zeit ins Bett kommt, ist sie irgendwann total übermüdet. Ihre Laune sinkt stetig – und damit auch unsere. Zuhause haben wir dann alle Mühe, sie zum Schlafen zu bewegen, weil sie überdreht ist und sich schwer tut, die vielen Eindrücke zu verarbeiten. Da würde ich es eher vorziehen, mit ihr daheimzubleiben.

„Ich könnte mein Kind nicht abgeben!“

Auf Geburtstage, Hochzeiten und andere Abend-Events gehen wir also meist ohne Julia. Anfangs wurde ich von einzelnen Mamas angesprochen, ob ich das denn könne – ohne Kind unterwegs zu sein. Sie könnten sich nicht vorstellen, ihre Knirpse an jemand anderen abzugeben. „Ja“, habe ich dann gesagt, „weil ich weiß, dass Julia in den besten Händen ist“. Ihre Großeltern haben schließlich uns großgezogen. Und mir geht es schon so: Sehe ich einmal wieder etwas anderes als die eigenen vier Wände, freue ich mich wieder umso mehr auf unser Zuhause. Dass das ein Privileg ist, ist mir völlig klar. Ich denke da beispielsweise an die Alleinerziehenden, die keine Großeltern in der Nähe haben.

Außerdem machen wir das auch nicht ständig. Wenn wir unter der Woche Termine haben, wechseln Mathias und ich uns ab. Zum Beispiel, wenn Mathias sich mit seinen Kumpels trifft, oder ich einmal in Ruhe zum Bummeln gehen möchte. Nur meine regelmäßige Sporteinheit ist momentan auf Eis gelegt: Die Stunde wurde mir auf längere Sicht zu eintönig und der innere Schweinehund zu groß. Ab diesem Jahr soll aber eine Stunde angeboten werden, die draußen stattfindet. Da greife ich dann (hoffentlich) wieder an.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.