Backe, backe, Kuchen…

Bei unserer Kollegin Steffi schmeißen gerade zwei Frauen den Haushalt: Töchterchen Julia (1) mischt beim Kochen und Backen fleißig mit, allerdings nicht immer mit dem gewünschten Ergebnis. Warum Besucher beim Kuchenessen aufpassen müssen.



Ich habe zu Hause fleißige Unterstützung bekommen: Julia hilft inzwischen mit Vorliebe beim Kochen und Backen. Dazu muss ich ihr ihre Kinderkochschürze anziehen, anschließend darf sie mit auf die Arbeitsfläche. Dort bekommt sie Kinderkochgeschirr und ein paar Zutaten, beispielsweise wenn ich etwas aufschneide.

Helfen statt spielen

Unsere Tochter kann aber sehr wohl zwischen Spielen und richtigem Kochen und Backen unterscheiden. Und manchmal ist sie mit ihren Kindersachen einfach nicht zufrieden. Dann will sie Zutaten in die große Schüssel geben, die Küchenmaschine anschalten und am besten auch noch von allem probieren. Da kommt es schon mal zu der einen oder anderen Verzögerung. Beispielsweise, wenn sie ein ungeöffnetes Päckchen Vanillezucker in den Kuchenteig wirft, wenn ich anfange zu rühren. Sie hat es auch schon geschafft, ein ganzes Ei samt Schale in der Schüssel zu versenken. Zum Glück habe ich beides noch rechtzeitig erwischt. Trotzdem: Wer künftig bei uns Kuchen isst, sollte sich besser auf Überraschungen gefasst machen 😉

Wie schmeckt das?

Ein weiterer Klassiker: unbemerkt am Schalter der Küchenmaschine drehen, wenn der Mixstab gerade ausgeklappt ist. Da kann es trotz Abdeckung passieren, dass man im Anschluss die Buttersprenkel von der Wand kratzt. Das wichtigste Gebot in Julias Kochwelt scheint aber zu sein: Man muss ganz genau wissen, wie etwas schmeckt. Darum landet auch alles, was ich nicht in Sicherheit bringe, zum Probieren im Mund: der Butterpinsel beispielsweise. Oder Mehl und Zucker. Der Nutellalöffel… Letztens habe ich sie sogar mit Paniermehl um den Mund erwischt (dabei habe ich noch nicht mal bemerkt, wie sie die Schüssel geöffnet hat), Sauerei am Boden inklusive.

Auch wenn alles ungefähr dreimal so lange dauert, freut es mich, wenn ich den Stolz in ihrem Gesicht sehe. Etwa dann, wenn sie beim Belegen des Kuchenteigs mit Obst mitmachen darf. Und bei guter Ausdauer ist an manchen Tagen selbst noch Hilfe beim Aufräumen drin. Als mir kürzlich Kokosflocken auf den Boden gefallen sind, war sie keine Minute später mit ihrem Staubwedel zugange 😉 Beim Abspülen sitzt sie meistens auf der Abtropffläche, um möglichst nah ans Spülbecken zu kommen.

Eine Kinderküche zum Geburtstag

Bei so viel Enthusiasmus haben Mathias und ich es uns nicht nehmen lassen, eine Kinderküche zu kaufen. Die ist im Moment allerdings noch verpackt, denn wir wollen sie Julias zum zweiten Geburtstag Anfang Dezember schenken. Mal schauen, ob wir durchhalten. Dort ist der Backofen zwar nicht an das Stromnetz angeschlossen, wir hoffen aber, dass sie trotzdem Freude hat.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.