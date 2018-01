Mehr Rücksicht, bitte!

Etwas mehr Rücksichtnahme auf junge Familien: Das wünscht sich unsere Kollegin Steffi. Denn sie hat nicht nur positive Erfahrungen gesammelt. In ihrem Blog schreibt sie übers Vordrängeln an der Wursttheke und Falschparker.



Vor ein paar Wochen waren Julia (1) und ich zusammen beim Metzger. Die lange Warteschlange, in die sich hauptsächlich Senioren eingereiht hatten, ging bis zur Tür. Obwohl Geduld nicht unbedingt Julias Stärke ist, haben wir uns angestellt. Anfangs fand es meine Kleine noch ganz witzig, mit der Dame hinter uns zu flirten. Irgendwann fing sie aber an zu quengeln. Ich habe sie zeitweise auf der Taschenablage der Wurstauslage stehen lassen, denn auf Dauer wurde die Maus auf dem Arm schwer. Dabei ist mir nicht entgangen, wie genervt die Dame hinter uns geguckt hat. Vor allem, als Julia es gewagt hat, mit ihren (sauberen) Händen auf das Glas der Auslage zu fassen. Vorlassen wollte uns niemand, was aber auch in Ordnung war. Weniger in Ordnung war es aber, dass die besagte Frau sich vordrängelte, während eine nette Verkäuferin Julia eine Scheibe Gelbwurst in die Hand drückte. Selbst als ich darauf aufmerksam gemacht habe, fühlte sie sich nicht angesprochen.

Genervte Menschen überall

Leider kein Einzelfall: Immer öfter fällt mir auf, wie wenig Rücksicht beim Einkaufen (und generell) auf kleine Kinder genommen wird und wie schnell vor allem ältere oder kinderlose Menschen von ihnen genervt sind. Dabei sind Kinder eben Kinder, mal lauter, launisch, und vor allem hassen sie es zu warten. Sie bezaubern uns oft, aber eben nicht immer. Man kann von ihnen nicht erwarten, dass sie rund um die Uhr brav lächeln. Doch solange sie sich benehmen, ist das meiner Meinung nach in Ordnung.

Ein anderes Beispiel für Rücksichtslosigkeit: Die Benutzung der Eltern-Kind-Parkplätze, über die auch Nadine Luck in ihrem Blog geschrieben hat. Es ist ärgerlich, wenn man sein Kind von den hintersten (und engen) Parkplätzen bis in den Supermarkt tragen muss, auf dem Weg aber feststellt, dass die Hälfte der vorne parkenden Autos keine Kindersitze aufweist. Auch nicht besser sind Autofahrer, die zwar einen Kindersitz im Wagen mitführen, aber kein Kind 😉 Sie scheinen sich durch die bloße Anwesenheit eines Kindersitzes für Eltern-Kind-Parkplätze berechtigt zu fühlen. Mathias und ich haben sowohl „Falschparker“ als auch Verkäuferinnen im Markt angesprochen. Leider ohne Erfolg. Die einen finden tausend Ausflüchte, die anderen können (oder dürfen) nichts machen.

Ein Kind im Zwillingswagen

Dass auch bei Eltern manchmal mehr Rücksichtnahme geboten sein könnte, musste eine Freundin mit Zwillingen feststellen. Sie war mit ihren einjährigen Mädchen im Drogeriemarkt, wo der Geschwister-Einkaufswagen leider nicht wie sonst am Eingang stand. Ihr bliebt nichts anderes übrig, als einen normalen Einkaufswagen zu holen und die zweite Tochter während des gesamten Einkaufs auf dem Arm zu tragen. Dort traf sie übrigens auch auf den Geschwisterkinderwagen – er war mit nur einem Kind besetzt.

Natürlich ist das nicht immer so, es gibt zum Glück viele hilfsbereite und freundliche Menschen. Ein wenig mehr Rücksichtnahme wäre aber trotzdem nicht schlecht, oder? Das werde ich mir auch selber vornehmen. Auch für später, wenn Julia schon groß ist und ich bis dahin womöglich vergessen habe, wie es ist, mit einem Knirps unterwegs zu sein.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.

Merken