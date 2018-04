Premiere für den Osterhasen

Julia (1), die Tochter unserer Kollegin Steffi, bekommt in diesem Jahr zum ersten Mal Besuch vom Osterhasen. Ihre Mama erinnert sich an lieb gewonnene Traditionen aus ihrer Kindheit – und freut sich, dass sie diese jetzt mit ihrer Tochter teilen kann.



Es ist noch gar nicht Ostersonntag. Und trotzdem stehe ich hier bei uns im Garten und deponiere Julias Osternest. Natürlich heimlich – um schon mal ein Foto für diesen Blog zu machen. Ob die Nestsuche dann auch tatsächlich draußen stattfinden kann? Da steht momentan noch ein großes Fragezeichen – wir lassen uns überraschen, was das Wetter macht.

Ein Eimerchen als Nest



Weil wir Julias Süßigkeitenkonsum im Moment noch eingrenzen wollen, schenken wir ihr vor allem Fruchtriegel, aber ausnahmsweise auch ein paar Schokoladeneier. Bei Letzteren wird Mathias ihr sicher ein wenig helfen, wie ich ihn kenne 😉 Dazu gibt es einen kleinen Sandeimer (der ist dann auch gleich das Nest für den Osterhasen) mit Schaufel und Förmchen. Ein „richtiges“ Osternest aus Zweigen bekommt Julia dann wahrscheinlich nächstes Ostern. So eins hatte ich als Kind auch – selbst gemacht natürlich. Dafür haben meine Brüder und ich kleine Äste im Wald gesucht, aus denen wir etwa 10 cm lange Stücke gesägt haben. Mithilfe eines Hammers sind daraus Nester entstanden, die wir dann noch mit Moos ausgebettet haben. Und schon waren sie fertig für den Osterhasen! An den habe ich übrigens geglaubt, bis ich meine Mama eines Tages beim Eierfärben erwischt habe. Dabei dachte ich bis dahin, dass das auch der Osterhase macht.

Brunch mit der ganzen Familie und selbst gefärbte Eier

Auch Julia soll natürlich an den Osterhasen glauben, solange sie das möchte. Und auch sonst lege ich Wert darauf, dass sie mit den Bräuchen aufwächst, so wie es auch bei mir der Fall war. Noch heute gehört es für mich dazu, Osternacht in die Kirche zu gehen. Außerdem gibt es an allen Ostersonntagen einen Brunch mit der ganzen Familie. Dabei wird nicht nur selbst gebackenes Osterlamm aufgetischt, sondern auch gefärbte Eier, frisches Brot und Geräuchertes. Die Vorbereitungen teilen wir uns auf: Meine Mama backt Osterlämmer, ich kümmere mich ums Eierfärben und Brotbacken. Dieses Jahr übrigens mit Backmischung, nachdem die Versuche der letzten zwei Jahre gründlich in die Hose gingen…

Eine Woche nach Ostern geht es wieder in die Krabbelgruppe. Dort dürfen die Kinder dann noch einmal Nester suchen, die wir in den letzten Wochen in Gemeinschaftsarbeit für sie gebastelt haben. Es sind Osterhasen aus Blumentöpfen geworden. Praktischerweise sind sie dadurch auch im nächsten Jahr wieder einsetzbar. Vielleicht spare ich mir das mit dem Äste suchen dann doch noch ein wenig auf? Mal schauen 😉

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.