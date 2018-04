Pseudokrupp: ein Schreck in der Nacht

Unsere Kollegin Steffi und ihr Mann haben eine schlaflose Nacht hinter sich: Tochter Julia (1) hatte einen Pseudokrupp- Anfall. Was die Eltern unternommen haben und wie es der Kleinen jetzt geht.



Es ist 23 Uhr. Eigentlich Zeit zum Schlafen, aber Julia geht es nicht gut. Sie hat plötzlich bellenden Husten, bekommt schlecht Luft. Ich hänge am Telefon und versuche, einen Arzt zu erreichen. Schwierig um diese Zeit. Denn in den Krankenhäusern heißt es immer nur „Kommen Sie mit Ihrer Tochter bei uns vorbei“. Das haben wir auch schon gemacht: Erst neulich waren wir in der Kinderklinik, weil Julia Nesselsucht hatte. Und als sie sechs Monate alt war mussten wir hin, weil ihr eine Verstopfung so starke Schmerzen bereitete, dass sie über Stunden hinweg wie am Spieß brüllte. Aber mit Julias Atemnot in dieser Nacht war uns die rund 30-minütige Autofahrt einfach zu lange.

Anruf beim Kinderarzt

Mathias sitzt inzwischen mit Julia im Kinderzimmer und versucht, sie zu beruhigen. Ich entscheide mich für einen Anruf beim ärztlichen Bereitschaftsdienst, werde dann aber gebeten, es erst bei unserem Kinderarzt zu versuchen. Tatsächlich hat der genau in dieser Nacht Bereitschaft, ich rufe ihn an. Nach wenigen Sekunden meldet er sich verschlafen am Telefon. Ich schildere ihm die Symptome. „Bellt ihre Tochter beim Husten? Hört man ein Ziehen, wenn sie Luft holt? Kann ich mal hören?“ Ich bejahe und eile mit dem Telefon ins Kinderzimmer. Doch gerade jetzt hustet Julia nicht, der typische Vorführeffekt. „Ihrer Schilderung nach tippe ich ganz stark auf Pseudokrupp“, erklärt mir der Kinderarzt. „Dadurch schwillt die Schleimhaut im Bereich des Kehlkopfes und der Stimmbänder an. Ich gebe in der diensthabenden Apotheke Bescheid, holen Sie sich dort Kortisonzäpfchen und geben Sie Julia eines. Es sorgt dafür, dass Ihre Tochter wieder richtig Luft bekommt. Morgen Vormittag kommen Sie dann bitte in der Praxis vorbei.“

Dankbar für die Hilfe teilen Mathias und ich uns auf: Er bleibt bei Julia, ich fahre in die Apotheke. Mein Mann ist froh, als ich endlich zurück bin: Die Symptome haben sich verschlechtert, Julia fing vor Angst an zu weinen. Was natürlich nicht förderlich ist, wenn man ohnehin Probleme beim Atmen hat.

Feuchte Tüchter und kühle Luft

Ich gebe unserer Tochter sofort das Zäpfchen, zu zweit sitzen wir bei ihr und kuscheln. Besorgt bekommen wir mit, wie sie immer wieder hörbar um Luft ringt. Und uns wird in diesem Moment klar: Egal wie kurz die Nacht wird, egal was wir tun müssen, damit es Julia wieder besser geht, es gibt nichts Wichtigeres als das Wohlergehen unserer Tochter.

Nach ein paar Minuten zeigt das Zäpfchen Wirkung: Julia entspannt sich merklich und wird ruhiger. Der Husten hört sich immer noch fürchterlich an, sie bekommt aber besser Luft. Wir entscheiden, dass Mathias ins Bett geht und ich bei unserer Kleinen bleibe. Sie fängt aber sofort wieder zu Weinen an – sie braucht ihren Papa. Also präparieren wir unser Schlafzimmer, Julia soll bei uns schlafen. Auf Anraten des Arztes hängen wir nasse Handtücher auf, öffnen das Fenster und lassen Frischluft herein. Julia sucht Körperkontakt zum Papa, hält seine Hand. Schließlich kann sie einschlafen.

Zäpfchen für den Notfall

Am nächsten Tag sind wir beim Kinderarzt, Julia geht es deutlich besser. Die Zäpfchen sind so hoch dosiert, dass ihre Wirkung auch in der folgenden Nacht anhält. Da einige Kinder besonders betroffen sind und ein Pseudokrupphusten häufiger auftreten kann, bekommen wir weitere Zäpfchen mit. So sind wir für den Notfall gerüstet und können früh eingreifen, wenn es wieder losgeht. Was laut Arzt übrigens bis ins Alter von etwa sechs Jahren der Fall sein kann – auch ich war früher häufiger von Pseudokrupp betroffen, wie mir meine Mama später erzählt.

Julia ist inzwischen zum Glück wieder gesund. Und wir sind hoffentlich etwas entspannter, wenn sie noch einmal einen Anfall haben sollte. Doch man lernt auch immer etwas dazu. Bei unserem zweiten Kind haben wir dann bestimmt mehr Routine.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.