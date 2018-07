Schweres Gepäck

Sonnenzelt, ausreichend Verpflegung, Wechselklamotten, Spielzeug: Das ist nur eine kleine Auswahl der Dinge, die unsere Kollegin Steffi einpackt, wenn sie mit Töchterchen Julia (1) an den Badesee fährt. In ihrem Blog schreibt sie über die schweißtreibende Packerei und Schlepperei.



Mathias und ich sind schwer bepackt, fast so, als würden wir in den Urlaub fahren. Dabei geht es nur an den nahegelegenen Baggersee. War es früher nur ein Handtuch, die Sonnencreme und eventuell Wechselklamotten, bedarf Baden mit Kleinkind einer generalstabsmäßigen Vorausplanung. Oft packen wir zu zweit, trotzdem dauert es gefühlt ewig. Wenn wir es dann endlich geschafft haben, Julia samt halbem Hausstand ins Auto zu laden und an den See zu fahren, geht dort die Schlepperei weiter. Dann ist Auspacken angesagt. Wie gut, dass wir uns danach abkühlen können 😉



Was wir zum Baden packen

1. Damit wir auch vor der Sonne geschützt sind, wenn kein Schattenplatz mehr frei ist, haben wir uns ein kleines Pop-up-Zelt zugelegt. Ein Wurf, und das Teil steht. Mit Heringen verankert, hält es auch jeder Windböhe stand. Problematisch war anfangs nur das Zusammenfalten. Nachdem drei verschiedene Männer die mitgelieferte Abbauanleitung nicht verstanden haben, musste sich Mathias per Youtube-Video über die richtige Technik informieren. Ich dagegen vergesse immer noch, wie herum ich das Zelt falten muss. Und es wäre enorm hilfreich, wenn meine Arme länger wären 😉

2. Die Picknickdecke ist ein Muss. Mit einem kleinen Kind braucht man eine großflächige Unterlage – zum Brotzeitmachen, zum Ausruhen oder Wickeln.

3. Handtücher in größerer Anzahl.

4. Eine Garnitur Wechselklamotten für Julia. Denn das nasse Wasserspielzeug wird mit Vorliebe dort platziert, wo es nicht hin soll.

5. Windeln und Wickelzeug

6. Wenn wir im Freibad sind, muss eine richtige Schwimmwindel sein.

7. Ganz wichtig: Brotzeit und Getränke. Kinder scheinen im Freien immer hungrig zu sein, selbst wenn gerade zu Hause gegessen wurde. Außerdem hat Julia die schlechte Angewohnheit, von anderen Leuten Essen zu schnorren. Darum packen wir immer eine kleine Auswahl ein, zum Beispiel Salzbrezeln und Obst. Es hilft trotzdem nur bedingt. Denn was andere dabei haben, scheint einfach besser zu schmecken.

8. Eimer, Gießkanne, Förmchen und Schaufel. Mit Wasserspielzeug macht das Pritscheln am See viel mehr Spaß.

9. Sonnencreme und Kopfbedeckung: Trotz unseres schattigen Rückzugsortes hält sich Julia oft in der Sonne auf.

10. Das Lieblingskuscheltier „Herr Markus“. Der kleine Bär ist zwar nicht wasserfest, muss aber trotzdem immer mit.

Unmöglich, an alles zu denken

Bei so viel Zeug bleibt es nicht aus, dass auch mal was vergessen wird. Einmal war es blöderweise Julias Flasche. Sie konnte natürlich bei uns mittrinken, kam so aber bei Weitem nicht auf ihre gewohnte Flüssigkeitsmenge. Ein anderes Mal sind die Windeln zu Hause liegen geblieben. Zum Glück konnte mir eine andere Mama aushelfen.

Morgen geht es wieder an den See, dann aber ohne Mathias. Falls ihr eine schwerbepackte Schwangere mit Kleinkind seht, bin das höchstwahrscheinlich ich 😉 Ich bin jetzt schon heilfroh, wenn ich mit allem Drum und Dran an der Liegewiese angekommen bin. Und fachmännische Hilfe beim Abbauen des Pop-up-Zeltes finde.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.