Sie läuft!

Eben ist sie noch gekrabbelt, da läuft Julia (1), die Tochter unserer Kollegin Steffi, völlig unerwartet auf ihren Opa zu. Und überrascht damit die ganze Familie, die den Meilenstein gemeinsam erleben darf.



Julia läuft! Ich glaube es nicht. Da sitzen wir gerade noch gemütlich bei meinen Eltern im Wohnzimmer und quatschen über belanglose Dinge. Und plötzlich macht unsere Kleine die ersten Schritte hin zu ihrem Opa. Als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht. Ein kleines Wunder! Wir schauen uns staunend an: „Das gibt’s doch nicht!“. Gibt es doch, scheint Julia zu sagen. Als Beweis dafür läuft sie gleich danach zur Oma. Und zu mir. Zwar noch leicht wackelig, aber trotzdem überraschend gut fürs erste Mal.

Im Krabbelstreik

Der Krabbelgruppe sei Dank hatte Julia zwar schon seit Monaten geübt. Denn dort hat sie bald festgestellt, dass sie sich auch gerne aufrecht fortbewegen möchte, genauso wie die älteren Kinder. Deshalb ging sie in den „Krabbelstreik“: Eine Zeit lang musste alles laufend erkundet werden, dabei hielt sie sich an meinen Händen fest. Genau so war es auch an anderen öffentlichen Plätzen. Waren wir unter Menschen, wollte Julia unbedingt zeigen, was sie kann.

Ich erinnere mich noch gut an den Besuch eines großen Gartenfachmarkts in der Nähe: Gemütlich durchschlendern? Fehlanzeige. Julia lief die Gänge auf und ab, ich gezwungenermaßen gebückt hinter ihr. „Was, ist die wirklich erst acht Monate?“, hörte ich die Frau sagen, mit der wir kurz zuvor ins Gespräch gekommen waren.

Nur an beiden Händen

„Die läuft bestimmt bald alleine“, bekam ich immer wieder zu hören. Tat sie aber nicht. Sie hätte es womöglich gekonnt, aber das Vertrauen fehlte einfach noch. Boten wir Julia nur eine Hand zum Laufen an, setzte sie sich sofort auf den Boden. Dass sie sich Zeit ließ, schien aber nicht das Verkehrteste zu sein. Eine Freundin erzählte mir, dass eine ihrer Zwillings-Töchter bereits im zarten Alter von acht Monaten alleine zu laufen anfing. Sie stiefelte einfach drauf los, achtete dabei aber natürlich nicht immer auf ihre Umgebung. Dadurch kam es öfter zu Zusammenstößen und kleinen Unfällen. Ihre Schwester, die mit einem Jahr ihre ersten eigenen Schritte machte, war wesentlich sicherer unterwegs. Was auch für die Eltern deutlich entspannter war.

Vom Papa zum Opa zum Handy und zurück

Julias Sicherheit schien sich vor zwei Wochen einzustellen: Da wollte unsere Kleine plötzlich von sich aus nur an einer Hand laufen. Und drei Tage später hat sie dann ihre ersten eigenen Schritte geschafft. Noch ist die Wegstrecke überschaubar: Julia läuft meistens zwischen zwei Menschen hin und her. Zum Beispiel von Mathias zu mir. Oder von Oma zu Opa. Eine Ausnahme macht sie nur dann, wenn sie jemand mit einem besonders interessanten Gegenstand lockt – einem Handy zum Beispiel. Dass sie von sich aus zum Tisch oder einem Stuhl läuft, das ist noch nicht der Fall. Aber sobald sie es sicherer beherrscht, wird sich das auch noch ändern.

Wir sind jedenfalls unglaublich stolz auf unsere Tochter: Sie hat wieder einen Meilenstein geschafft. Einen, der ihr und unser Leben sicher sehr verändern wird. 😉

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.