So starten wir ins neue Jahr

Ausreichend Schlaf, zwei Kilo abnehmen, mal wieder Radfahren gehen: Unsere Kollegin Steffi hat zum Jahreswechsel eine kleine Bestandsaufnahme für sich und Tochter Julia gemacht. Warum ihr guter Vorsatz für 2018 trotzdem „keine Vorsätze“ heißt und was eine Riesen-Packung M&Ms damit zu tun hat.



Ein glückliches und gesundes neues Jahr euch allen! Ich hoffe, dass ihr genauso gut in 2018 gestartet seid wie wir. Mathias und ich haben gemeinsam mit guten Freunden gefeiert – in kleiner Runde und bei selbstgemachter Pizza. Julia war leider nicht mit von der Partie: Wir haben sie vorher noch ins Bett gebracht. Trotz des Feuerwerks um Mitternacht hat sie die ersten Stunden des neuen Jahres dezent verschlafen. Uns ist es jetzt noch ein Rätsel, wie man eine Stunde Böllerlärm überhören kann, andererseits aber schon beim Öffnen der Wohnungstür aufwacht 😉 Uns war es natürlich nicht zuwider, denn so konnten wir ganz entspannt auf 2018 anstoßen.

Gute Vorsätze im neuen Jahr?

Nicht bei mir. Dann muss ich mich wenigstens nicht ärgern, wenn ich sie nicht einhalten kann. „Weniger Süßes essen“ ist ein gutes Beispiel: Länger als in der Fastenzeit halte ich das nicht durch, da brauche ich mir gar nichts vormachen. Mein Motto für 2018 lautet also „keine Vorsätze!“ Ich finde, da lebt es sich auch gleich entspannter. Trotz meines Boykotts habe ich für meinen Blog aber eine kleine Bestandsaufnahme gemacht.

So starten wir ins Jahr

Schlafen: Kaum zu glauben, aber die Nächte sind momentan deutlich besser als in Julias ersten Lebensmonaten. Alle eineinhalb bis zwei Stunden das Fläschchen geben, wie wir es zeitweise schon hatten? Müssen wir zum Glück nicht mehr. Der Grund heißt Dr. Daniela Dotzauer. Sie ist Schlafcoach und hat uns vor einiger Zeit zu Hause besucht, um uns professionelle Tipps zu geben (dazu mehr in der Leben & erziehen-Ausgabe 02/18). Das Beste ist: Wenn Julia gesund ist und nicht gerade zahnt, bekommen Mathias und ich auch mal wieder mehr als zwei Stunden Schlaf am Stück. Unglücklicherweise hat Julia aber erst zwei Zähne, und die nächsten drücken schon wieder. Wir lassen uns also überraschen.

Gewicht: Bei Julia zu niedrig, bei mir immer noch etwas zu hoch. Das Gewicht, das ich vor Julias Schwangerschaft hatte, habe ich immer noch nicht ganz erreicht. Da ist es auch nicht unbedingt förderlich, dass mir meine Schwiegermama zu Weihnachten ein ganzes Kilo M&Ms geschenkt hat 😉 Bei Julia ist es umgekehrt. Bei der U6 hat der Kinderarzt sie am alleruntersten Ende der Gewichtskurve eingeordnet, auch wenn sie insgesamt sehr fit ist. Wo wir schon zum nächsten Punkt kommen.

Essen: Bei mir könnte es vielleicht etwas weniger (und gesünder) werden, bei Julia bin ich momentan aber sehr zufrieden. Sie isst besser als je zuvor. Wurst, Käse, Nudeln und Obst sind der Renner. Einige Lebensmittel wie zum Beispiel Kartoffeln verschmäht sie noch. Aber es heißt ja, dass Babys und kleine Kinder ein Nahrungsmittel bis zu zehn Mal probieren müssen, bis es ihnen schmeckt. Wir probieren es also weiter… Der Hit sind momentan auch die kleinen Tier-Butterkekse. Die bekommt sie zwar nur in Maßen, aber mit gutem Gewissen. Schließlich ernährt sie sich ja ausgewogen und ein wenig mehr Gewicht würde ihr nicht schaden! Schade, dass sie nicht schon älter ist. Sonst würde ich ihr ein paar meiner M&Ms abgeben. Das wäre eine klassische Win-Win-Situation.

Hobbys: Laufen sowie Schränke und Taschen inspizieren und ausräumen – das ist derzeit Julias Lieblingsbeschäftigung. Leider öffnet sie nie die Schublade, die wir mit Tupperware und Backutensilien für sie gefüllt haben. Es muss der Eckschrank mit den Putzmitteln sein, den sie natürlich unter keinen Umständen öffnen darf (weswegen man sie auch wirklich nie aus den Augen lassen kann). Auch bei meinen Handtaschen werden Reißverschlüsse und Seitentaschen geöffnet und geschlossen, alles ein- und ausgeräumt und manchmal auch Probe getragen. Ich schätze, die erste eigene Handtasche wird einmal ein Volltreffer. Für meine Hobbys ist im neuen Jahr hoffentlich wieder mehr Zeit: Meine engeren Freunde treffe ich zwar seltener als früher, aber trotzdem regelmäßig. Ein gutes Buch lesen oder Radfahren wäre aber mal wieder schön.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.

