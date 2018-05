Unser Papa-Kind

Er ist im Alltag ein gefragter Superheld: Mathias, der Papa von Julia (1) und Mann unserer Kollegin Steffi. Warum er bei seiner Tochter so hoch im Kurs steht und weshalb Steffi darüber ganz froh ist, erzählt sie in ihrem Blog.



„Papi“, tönt es neben mir am Esstisch. Ich will Julia fürs Abendessen eine Butterbreze streichen, die schüttelt aber vehement mit dem Kopf und schiebt ihren leeren Teller auf die andere Tischseite: Papa soll ihr Abendbrot zurechtmachen, und keiner sonst. Das ist nicht das erste Mal, denn Julia ist durch und durch ein Papa-Kind.

Schon während meiner Schwangerschaft stellte meine Mama erste Mutmaßungen an: „Mädels sind meistens Papa-Kinder, die Jungs hängen öfter an der Mama“. So war zumindest ihre Erfahrung mit uns Kindern. Ob es nun Zufall ist oder nicht, dass unsere Tochter in dieselbe Kerbe schlägt – Mathias ist bei uns Zuhause sehr gefragt, und das nicht nur, wenn es ums Essen geht. Julia liebt es auch, mit ihrem Papa baden zu gehen. Ist sie ernsthaft krank, braucht sie bevorzugt seine Nähe. Will sie etwas, ist er oft der erste Ansprechpartner. Als er kürzlich zu einem Ausflug aufbrach, weinte sie ihm zehn Minuten lang nach und ließ sich auch kaum beruhigen.

Väter wagen mehr

Mein Mann füllt seine Vaterrolle aber auch mit Hingabe aus, das muss man ihm lassen. Er hat es sich von Anfang an nicht nehmen lassen, Julia auch ins Bett zu bringen. Er geht sehr liebevoll mit ihr um und erklärt ihr im Alltag viele Dinge. Von ihm hat sie gelernt, richtig vom Sofa zu klettern und die Cremedose zu öffnen, die sie im Bad immer so dringend braucht. Er traut ihr oft auch mehr zu als ich. Steigt sie auf ihrem Dreirad herum, ist meine erste Reaktion meist: „Pass auf, dass du nicht runterfällst“. „Lass sie doch, das kann sie. Hab mehr Vertrauen in sie“, entgegnet er dann. „Außerdem kannst du sie nicht vor allem beschützen. Sie muss das selbst lernen. Wenn sie doch einmal hinfällt, passt sie beim nächsten Mal garantiert besser auf“. Daneben ist Mathias natürlich der ideale Tobe-Partner. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Julia mit auf die Seilrutsche auf unserem Spielplatz zu nehmen (die eher von den größeren Kindern in Beschlag genommen wird). Aber siehe da: Zusammen mit Papa baumelnd an dem Seil zu schwingen, ist bei jedem Spielplatzbesuch ein absolutes Highlight. Trotz alldem ist er in seiner Erziehung sehr konsequent, was ihm bei unserer Tochter großen Respekt einbringt.

Freiraum für mich

Dass Mathias Julias persönlicher Superheld ist, gönne ich ihm von Herzen. Und wenn ich ehrlich sein soll – oft bin ich sogar froh darüber. So kann ich abends, wenn er aus der Arbeit kommt, für ein paar Minuten durchschnaufen. Oder mir guten Gewissens auch einmal etwas ohne die beiden vornehmen. Das erleichtert mir vor allem meine aktuelle Schwangerschaft enorm.

Im Team sind wir perfekt

Als wir kürzlich einen Bauernhof besuchten und der Hund Julia zu nahe kam, suchte sie bei mir Schutz und streckte ihre Hände nach mir aus – und das, obwohl auch Mathias dabei war. Ganz entbehrlich sind also auch Mamas von Papa-Kindern nicht 😉 Trotzdem – so gut wir Mütter unseren Job auch machen (und wir können verdammt stolz auf uns sein): Wir dürfen sehr froh sein, dass wir die Väter haben. Sie ergänzen uns oft einfach perfekt mit ihren Fähigkeiten. Danke dafür, liebe Papas!

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.