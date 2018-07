Urlaub ohne Familie

Vor der Geburt des zweiten Kindes war Mathias, der Mann unserer Bloggerin Steffi, noch einmal mit seinem besten Freund im Männerurlaub. Was die beiden an der kroatischen Küste erlebt haben und wie sich Steffi und Tochter Julia (1) die Zeit ohne Papa vertrieben haben.



Wir umarmen uns noch hmal, dann geht Mathias winkend zum Auto. Er fährt für vier Tage in den Urlaub, ohne Julia und mich, dafür aber mit seinem besten Freund – selbst Vater zweier Töchter. Julia versteht in diesem Moment zum Glück noch nicht, dass sie ihren Papa nun einige Zeit nicht sehen wird, daher verläuft der Abschied relativ unproblematisch. Ich freue mich für Mathias, weil er sich selten eine Auszeit nimmt und oft für uns da ist. Außerdem bin ich mir sicher, dass ihm der Urlaub gefallen wird. Gleichzeitig habe ich aber auch ein wenig Respekt vor dem Alltag mit Kleinkind, der wegen meiner fortgeschrittenen Schwangerschaft immer beschwerlicher wird. Zum Glück hat sich Unterstützung angesagt: Meine Eltern nehmen mir Julia täglich für ein bis zwei Stunden ab und auch Mathias Mama springt zweimal als Entlastung ein.

Abenteuer pur

Als ich am nächsten Morgen aufstehe, hat mir Mathias bereits ein Foto aufs Handy geschickt und hält mich auch in den kommenden Tagen auf dem Laufenden. Er und sein Freund erleben einen waschechten Männerurlaub – sie schippern auf einem Boot die Küste rauf und runter, halten dort, wo es ihnen gefällt und schlafen nachts auf Isomatten. Einmal am Tag steuern sie ein Restaurant an, ansonsten machen sie Brotzeit oder grillen.

Mein Mann ist begeistert: Sie sehen gleich am ersten Tag einen Schwarm Delphine und Schwertfische aus nächster Nähe. Mathias genießt nicht nur die Ruhe, sondern auch, direkt vom Boot aus ins kühle, türkisblaue Wasser zu springen. Außerdem haben die zwei Freunde endlich mal wieder Zeit füreinander – etwas, das im Familien- und Berufsalltag oft zu kurz kommt. Auch ein bisschen Abenteuer darf natürlich nicht fehlen. So werden beide am zweiten Tag in aller Frühe von einem Gewitter mit Starkregen überrascht. Am selben Abend müssen sie ihre Weiterfahrt abbrechen, weil die Wellen für das kleine Boot zu heftig sind.

Julia fragt nach dem Papa

Julia und ich haben inzwischen ein schönes Wochenende: Wir besuchen ein Fest mit Kinderprogramm und einer Hüpfburg (das ist für Julia derzeit ein wirkliches Highlight), sind viel draußen und gehen Eis essen. Auch die Zeit mit den Großeltern genießt unsere Kleine sehr. Sie frägt mich täglich nach ihrem Papa, wenn ich ihr aber erzähle, dass er in wenigen Tagen aus dem Urlaub zurückkommt, ist sie zufrieden. Als sie am Sonntagabend gerade eingeschlafen ist, steht Mathias plötzlich hinter mir – ein paar Stunden früher als erwartet. Er packt schnell das Nötigste aus, dann erzählt er ganz ausführlich von seinem Männer-Trip.

Jetzt hat Mama frei

Im Gepäck hat er nicht nur viele schöne Erinnerungen und eine beneidenswerte Urlaubsbräune, sondern auch eine immense Vorfreude auf Julia, mich und auf unser Bett (was nach vier Nächten auf der Isomatte verständlich ist). Als unsere Kleine am nächsten Morgen den ersten Mucks macht, sprintet er schon los, bevor sie richtig wach ist.

Da er noch eine Woche Urlaub hat, tauschen wir im Anschluss: Er geht mit Julia in die Krabbelgruppe und ich habe Zeit, meine Arbeitskollegen zu besuchen und endlich mal wieder ausgiebig shoppen zu gehen. Auch ein Friseurbesuch und eine Schwangerschaftsmassage sind in „meiner“ Urlaubswoche noch drin. Julia genießt es wiederum, dass ihr Papa jetzt viel Zeit für sie hat. Und natürlich stehen noch einige Unternehmungen als Familie auf dem Programm.

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.