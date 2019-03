„Was machst du eigentlichen den ganzen Tag?“

Stimmt es, dass Mütter ein superentspanntes Leben haben? Nein, meint unsere Kollegin Steffi. Sie will in ihrem Blog mit dem Vorurteil „Latte-Macchiato-Mama“ aufräumen. Lest selbst, wie chaotisch schon ein halber Tag mit zwei kleinen Kindern sein kann.



Bevor ich Kinder hatte, dachte ich immer, dass der Familienalltag als Mama in Elternzeit ja eigentlich nicht so stressig sein kann. Heute muss ich darüber schmunzeln. Denn man glaubt nicht, wie schnell so ein Tag ausgefüllt ist – ohne, dass man wirklich zu etwas gekommen ist. Ein Beispiel gefällig?

06:20 Uhr: „Mama, Julia ist wach!“, ruft unsere Große aus dem Kinderzimmer. Der Tag beginnt. Ich hieve sie aus dem Bett, sammle die dreifache Ausführung ihres Kuscheltieres „Herr Markus“ zusammen, grapsche nebenbei nach der unverzichtbaren Eulendecke und sammle auf dem Weg ins Schlafzimmer noch die Trinkflasche ein, die Mathias schon aufgefüllt vor Julias Zimmertüre deponiert hat.

Dann beginnt unser Morgenritual: Zusammen im Schlafzimmer kuscheln. Wenig später ist Julias Flasche leer, sie besteht auf eine neue Füllung. Sofort, sie ist offensichtlich kurz vor dem Verdursten. Ich ergebe mich meinem Schicksal und fülle in der Küche nach.

06:30 Uhr: Als ich gerade wieder unter der Decke liege, meldet sich Mona. Also nochmal raus.

06:50 Uhr: Ist das schön! Meine beiden Mädels und ich! Wenn die zwei sich anstrahlen, geht mein Herz auf. Komisch nur, dass mein Ärmel plötzlich ganz nass ist. Wo kommt das her?

06:51 Uhr: Auf meiner Bettseite ist ein riesiger Fleck. „Mama, Julia bieselt“, klärt mich die Ältere auf. Äh ja, das könnte es erklären. Kein Wunder nach den beiden Flaschenladungen und diversen Getränken am Vorabend. Irgendwann versagt jede Windel.

06:52 Uhr: Ich ziehe mich an, ziehe die Mädels an, ziehe das Bett ab und auch gleich noch die Matratze. Das Bettzeug um den Hals, ein Kind links und eins rechts unter dem Arm, gehe ich ein Stockwerk nach unten. Zum Glück ist meine Mama noch zu Hause. Sie nimmt mir die beiden kurz ab, damit ich den Wäscheberg in die Maschine im Keller verfrachten kann.

Jetzt gibt’s was zu essen

08:15 Uhr: Wir sitzen beim Frühstück. Beziehungsweise Julia und Mona sitzen. Ich laufe zwischen beiden hin und her. Julia hat heute zur Abwechslung mal riesigen Hunger, ich schneide dreimal Salami und zweimal Gurke nach. Dazwischen will sie – natürlich – mal wieder was zu trinken, Buttertoast, Kuscheltier „Herr Markus“ und ihren Schnuller, der ständig wie vom Erdboden verschluckt ist. Mona hat auch Hunger und verlangt nach Brei.

08:45 Uhr: Endlich sind beide satt. Ich schaffe es doch tatsächlich, ein paar Schluck Tee zu trinken und zwei Minuten in der Zeitung zu blättern. Dazwischen schiebe ich mir schnell ein paar Gabeln Kuchen rein.

08:47 Uhr: „Mama, Julia auch Zeitung lesen!“ Das Zeitungsblättern ist beendet, Julia zerfleddert alles in kürzester Zeit.

09:15 Uhr: Ich räume ab und fische die Zeitungsschnipsel zusammen. Julia kauert unter dem Tisch. Mir schwant Böses: Der nächste Windelwechsel dürfte in Kürze anstehen.

09:30 Uhr: Wir schaffen es endlich ins Bad. Ich putze mir die Zähne, Julia versteckt sich in der Dusche. Als ich mit ihrer Zahnbürste anrücke, läuft sie vor mir weg. So kommt man wohl auch auf seine Sporteinheit.

09:45 Uhr: Unsere einzige Aufgabe für heute: eine Nachspeise für meinen Besuch am nächsten Tag zubereiten. Vorher bringe ich Mona aber noch ins Bett.

10:15 Uhr: Die Panna cotta ist fertig. Julia will natürlich probieren, ich gebe ihr ein wenig davon in eine kleine Schüssel, damit ich währenddessen in Ruhe die Gläser befüllen kann.

10:20 Uhr: Die Gläser sind voll, dafür hat Julia ihre Panna cotta auf sich selber und den Boden verschüttet. Ich ziehe sie um und putze alles auf.

10:30 Uhr: Unsere Große schafft es doch tatsächlich, sich ein wenig selbst zu beschäftigen. Ich nutze die Zeit und spüle schnell ab. Danach kommen die Bettbezüge in den Trockner.

An die frische Luft

11:00 Uhr: Mona ist wach, die Sonne scheint. Ab nach draußen. Vorher müssen wir aber noch gefühlt Dutzende Kleidungsstücke anziehen: Mützen, Jacken, Schal, Schuhe. Ich verfrachte Kinder und Kinderwagen nach draußen. Wir spielen Ball, danach will Julia mit dem Laufrad zum Bauernhof am Ende der Straße, um dort die Katzen anzuschauen.

11:30 Uhr: Wir haben die Katzen besucht, Julia hat keine Lust mehr auf Fahren. Ich trage das Laufrad nun in der einen Hand, während ich mit der anderen den Kinderwagen samt Julia auf dem Buggyboard nach Hause schiebe. Uff.

12:15 Uhr: Ich richte das Mittagessen her – Wiener und Spiegelei. „Julia hat keinen Hunger“, eröffnet mir unsere Große. Das kenne ich schon, also lege ich zu meiner Wiener und meinem Spiegelei noch ein zweites Würstchen in die Pfanne.

12:25 Uhr: „Julia doch Hunger“, bekomme ich zu hören, als ich die Pfanne auf den Tisch stelle. „Kein Problem, Julia“, sage ich und hole ihren Teller mit dazu.

12:30 Uhr: Julia sitzt vor meinem Spiegelei, ich habe zusätzlich zu meiner Wiener auch noch ihre auf dem Teller. Das Spiegelei wird mit dem Kindermesser zerhäckselt, die Hälfte bleibt liegen. Dann will die Große auf den Boden. Mona weint vor Müdigkeit. Während ich ihr Fläschchen mache, zwickt sich Julia den Finger ein. Ohrenbetäubendes Gebrüll. Ich schaue auf die Uhr: Gerade mal 12:45 Uhr und ich bin schon reif für die Couch…

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.