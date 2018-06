Weibliche Verstärkung

Unsere Kollegin Steffi und ihr Mann dürfen sich bald über ihre zweite Tochter freuen. Die Reaktionen im Umfeld reichen dabei von „Wie schön!“ bis hin zu „Noch ein Mädchen?“. Dabei sind die beiden glücklich mit der Situation. Außerdem gibt es ihrer Meinung nach viel Wichtigeres als das Geschlecht des Babys.



„Sie bekommen zu neunzig Prozent ein Mädchen“, eröffnet mir die Frauenärztin bei meinem Ultraschall in der dreiundzwanzigsten Schwangerschaftswoche. Damit bestätigt sie die Vermutung des Arztes aus dem Ersttrimesterscreening. Eine Schwester für Julia, wie schön! Bereits seit Wochen fällt mir auf, wie sehr sich unsere Kleine zu anderen Kindern hingezogen fühlt. Ein Geschwisterchen wird ihr Leben zwar sicher erst einmal auf den Kopf stellen, aber auch bereichern.

„Ach, noch ein Mädchen…“

Dass wir nun aller Voraussicht nach zwei Mädchen haben werden, darauf bekommen wir im Alltag ganz unterschiedliche Reaktionen. „Ist doch super, dann müsst ihr euch später mal nicht trennen, wenn einer im Kino den Pferdefilm und der andere Star Wars sehen will“, findet eine Freundin, selber Mama zweier Töchter. „Wie praktisch, weil ihr eure Klamotten gleich wiederverwenden könnt“, ist ein Argument, das wir inzwischen schon öfter gehört haben. Von anderer Seite kommt dagegen „Na ja, Hauptsache das Baby ist gesund“. Genauso wie „Noch ein Mädchen? Vielleicht klappt es ja beim dritten Kind mit einem Jungen.“ (Hallo? Wir wollen aller Voraussicht nach gar kein drittes Kind!) Jeder scheint seine Meinung dazu zu haben, und einige nehmen dabei kein Blatt vor den Mund, auch wenn es sie genau genommen gar nichts angeht. Auf letztere Kommentare könnte ich daher gut und gerne verzichten.

Julia liebt Backen. Und Bagger.

Denn viel wichtiger als das Geschlecht des Babys ist es für uns, ein gesundes Kind zu bekommen. Ein unbezahlbares Gut, das heute leider oft als viel zu selbstverständlich gesehen wird. Außerdem leben wir auch nicht mehr anno dazumal, wo vielerorts noch Wert auf einen Stammhalter gelegt wurde. Woher kommt also dieses weitverbreitete Denken, dass zu einer vierköpfigen Familie im Idealfall eine Tochter und ein Sohn gehören? Mathias hätte sich zwar schon auch über einen kleinen Jungen gefreut. Er hat sich bereits ausgemalt, wie er mit dem kleinen Stopsel zusammen werkeln und Bulldog fahren würde. Dass er Vater einer zweiten Tochter wird, findet er trotzdem super. Schließlich ist bereits Julia sein Ein und Alles. Und die zeigt derzeit nicht nur Interesse am Kochen und Backen und an ihren Puppen, sondern auch am Reparieren des Rasenmähers, an Bulldogs, Bagger, Müllautos und Kränen. Der Wunsch, sein handwerkliches Geschick weitergeben zu können, erfüllt sich also für Mathias auch als Mädel-Papa. Außerdem sieht mein Mann das genauso wie ich: „Ein gesundes Baby – was gibt es Wertvolleres?“

Was wir als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.