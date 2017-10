Wir basteln Laternen

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne! Auch Julia, die Tochter unserer Kollegin Steffi, besitzt mit ihren zehn Monaten schon ihre erste Laterne. Da werden bei ihrer Mama Erinnerungen wach…



In Julias Spielgruppe wurden wir kürzlich gefragt, ob wir Lust haben, für eine Laterne für St. Martin zu basteln. Wie habe ich mich gefreut! Denn ich verbinde damit viele schöne Erinnerungen: Die Laternenumzüge. Die selbst gebackenen Martinsgänse. Die bunt leuchtenden Laternen. Und natürlich das Wichtigste: Die Feier des heiligen Martin, der vor vielen Jahrhunderten einem fast unbekleideten Bettler bei Eiseskälte zur Hilfe kam, indem er seinen Mantel teilte und ihm eine Hälfte schenkte. Der Martinstag gehört einfach zu den Festen und Bräuchen, mit denen Julia von Anfang an aufwachsen soll.

Laterne basteln für Anfänger

So habe ich mich nach fast 30 Jahren wieder am Basteln einer Laterne versucht. Moni, die Leiterin unserer Gruppe, hat zum Glück ein ganz einfaches Exemplar ausgesucht: eine Eule. Ein kleines Déjà-vu, denn auch zu meiner Kindergarten-Zeit gab es damals eine Eulenlaterne 😉 Weil die meisten Kinder mit am Tisch sitzen wollten, aber noch nicht so lange durchhalten, haben wir das Basteln auf drei Wochen verteilt. Beim ersten Mal standen das Aufzeichnen und Ausschneiden der Augen, Schnäbel, Flügel und Beine auf dem Programm. Dafür hatte Moni vorgefertigte Schablonen dabei. In der zweiten Woche haben wir Pappteller mit Fingerfarben bemalt, die den Körper der Eulenlaterne bilden sollten.

Auch Julia macht mit

Julia hat scheinbar große Lust bekommen, sich an ihrer eigenen Laterne zu beteiligen. Und gleich einen ihrer neuen weißen Krabbelschuhe zielsicher auf dem fertig gemalten Pappteller versenkt 😉 Wie gut, dass die meisten Fingerfarben auswaschbar sind!

Wenn die Laterne in Flammen aufgeht

In der dritten Stunde wurden dann alle Teile miteinander verklebt und vertackert. Damit die Laternen auch schön leuchten, hat sie jeder noch mit einem Laternenstab samt LED-Licht ausgestattet. Eine geniale Sache, so können die Laternen wenigstens nicht mehr anbrennen. Mein Bruder erzählt noch heute davon, dass sein selbst gebastelter Igel in der Kirche Feuer fing – eine Kindergärtnerin musste die Flammen löschen. Danach war vom kleinen leuchtenden Freund meines Bruders nicht mehr viel übrig.

Üben für den Martinstag

Am Ende unserer Bastel-Aktion bestaunen wir die vielen bunten Eulen. Richtig schön sind sie geworden! Inzwischen leuchtet Julias pink und lilafarbene Laterne schon in unserer Wohnung und ich singe meiner Kleinen die ersten Martinslieder vor.

Ob wir bei einem richtigen Laternenumzug teilnehmen werden, das mache ich vom Wetter abhängig. Wir werden den Martinstag auf jeden Fall in der Krabbelgruppe feiern – mit einem kleinen „Umzug“ in unserem Gruppenraum und ein paar selbst gebackenen Martinsgänsen.



Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.