Statt Kinderprogramm einmal Zeit zu zweit: Unsere Kollegin Steffi und ihr Mann sind übers Wochenende verreist, während Tochter Julia (1) zwei Tage bei den Großeltern verbringen durfte. Was sie alles erlebt haben und wie die Premiere geklappt hat.



„Tschüss, Julia! Ich hab dich lieb!“ Bereits zum dritten Mal verabschiede ich mich von meiner Tochter, während Mathias die letzten Gepäckstücke ins Auto lädt. Es ist zwar auch ein bisschen Wehmut dabei, vor allem aber Vorfreude. Ich kann es kaum glauben, gleich geht es los in unser erstes kinderloses Wochenende seit Julias Geburt vor 17 Monaten.

Einfach losfahren war gestern

Mal wieder als Paar einen kleinen Tapetenwechsel erleben: Das war etwas, das uns Mathias und ich schon länger gewünscht hatten. Außerdem bekommen wir im September unser zweites Kind – dann wird es erstmal keine Gelegenheit mehr dafür geben.

Wir wollten aber abwarten, bis Julia alt genug ist, um sie guten Gewissens zwei Tage lang zu den Großeltern geben können. Nun haben wir zusammen mit den Omas und dem Opa ein passendes Wochenende ausgesucht, einen Plan entwickelt, wann Julia welche Großeltern besucht und dass sie wie gewohnt in ihrem Zimmer schläft (meine Eltern wohnen in gleichem Haus). Auch das Reiseziel stand bald fest: das Allgäu, weil man dort nicht nur vielfältige Ausflugsmöglichkeiten hat, sondern auch die Entfernung dorthin nicht allzu groß ist – perfekt für eine Übernachtung.

Das Lieblingskuscheltier ist gewaschen

Die Vorbereitungen für unseren Kurztrip waren deutlich umfangreicher als noch vor Julias Zeit: Wir haben für Mathias‘ Mama einen Korb mit Kindersachen gepackt. In unserer Wohnung war die Milchflasche für das Schlafengehen hergerichtet, inklusive Rezept. Die Schnuller wurden zusammengesucht, ebenso die mehrfache Ausführung von „Herrn Markus“, Julias Lieblingskuscheltier. Damit genügend Exemplare fürs Wochenende vorhanden ist, habe ich am Vortag noch die Waschmaschine angeschmissen. Vor allem, da das Bärchen im Moment überall mithin muss, das hinterlässt natürlich Spuren 😉

Das Programm für unseren Kurzurlaub haben wir dagegen nach einem Blick auf die Wettervorhersage spontan festgelegt.

Entspannen und genießen

Als wir losfahren, drehen wir das Radio auf. Mathias hat noch vieles im Kopf und braucht eine Weile, bis er richtig abschalten kann. Am ersten Ziel, einer Sennerei, kommen wir überpünktlich an: So haben wir vor der Führung sogar noch Zeit für ein Frühstück. Später erfahren wir nicht nur viel Wissenswertes über die Käseproduktion, wir dürfen das Ergebnis auch probieren. Lecker! Auch der restliche Tag wird super: Mittagessen direkt am Hopfensee, ein Ausflug zum Baumwipfelpfad, ein Bummel durch Füssen und ein gemütliches Abendessen. Dabei haben wir die Zeit zu zweit sehr genossen, auch wenn wir natürlich oft an unsere Tochter denken mussten. Als wir abends eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass zu Hause alles gut läuft und Julia inzwischen seelenruhig schläft, sind wir noch entspannter.

Wellness statt Wandern

Da mein Bauchumfang langsam aber sicher zunimmt (ich bin inzwischen in der 23. Schwangerschaftswoche), habe ich mir für den zweiten Tag anstatt einer Wanderung ein Wellnessprogramm gewünscht. Somit entspannen wir gemeinsam in einer Therme. Auf dem Nachhauseweg fühle ich mich richtig erholt. Und wir sind beide voller Vorfreude auf unsere Tochter (die sich als wir ankommen übrigens genauso freut wie wir).

Jetzt können wir uns wunderbar auf unsere Tochter und das Baby konzentrieren. Wenn man dem Ultraschall glauben darf, bekommt Julia übrigens eine kleine Schwester.

Was in meiner zweiten Schwangerschaft noch alles passiert, darüber schreibe ich bald!