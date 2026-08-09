Die 5 wichtigsten Sätze, die eine Therapeutin ihren eigenen Kindern immer wieder sagt

© iStock/evgenyatamanenko Es gibt so vieles, dass wir unseren Kindern mit auf den Weg geben wollen ...

Wir alle wissen, dass Taten häufig viel mehr sprechen als Worte. Auch wenn es um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern geht. Und dennoch ist es unglaublich wichtig, den eigenen Kindern immer wieder auch zu sagen, wie wichtig sie für uns sind, wie sehr wir sie achten und schützen. Genau dafür plädiert die amerikanische Therapeutin Eli Harwood, die auf Instagram unter dem Account @attachmentnerd über 600.000 Follower mit sehr wissenswerten und bindungsorientierten Tipps rund um das Thema Kindererziehung begleitet. Im September wird ihr erster Erziehungsratgeber auf dem Buchmarkt kommen. In einem viel gelikten Post teilt sie fünf starke Sätze, die sie zu ihren drei eigenen Kindern sagt – auch als Resultat aus ihrer 17-jährigen Erfahrung als Therapeutin.

5 Sätze für eine starke Eltern-Kind-Beziehung

Das Allerwichtigste bei der Erziehung ist aus Sicht von Eli Harwood die Bindung und die wird in diesen Sätzen unglaublich deutlich:

"Es gibt nicht eine einzige Sache im Leben, die wir nicht gemeinsam lösen könnten." Die Therapeutin vermutet, dass es viele Kinder gibt, die ihre Probleme verbergen, weil sie nicht sicher sind, ob ihre Eltern sich damit überfordert oder überlastet fühlen könnten. Dieses Thema des fehlenden Rückhalts kann sich dann bis ins Erwachsenenalter durchziehen und zu ernsthaften Problemen führen. Gebt euren Kinder, das Gefühl: Zusammen können wir alles schaffen! "Du kannst mir alles sagen und mich alles fragen. Ich werde immer dein sicherer Hafen sein für jede noch so komische, beunruhigende oder peinliche Unterhaltung." Kinder sollten sich laut Harwood immer darin bestätigt fühlen, dass sie uns Eltern um Hilfe bitten können. Bei den kleinen, aber vor allem bei den großen Probleme. Denn nur wenn wir über sie sprechen, können wir auch Lösungen finden. "Es ist nicht dein Job, mich glücklich zu machen. Es ist dein Job, herauszufinden, wer du bist und dir treu zu bleiben." Als Therapeutin weiß Harwood, dass Kinder, die sich frei entfalten können, weniger zu Depressionen, Sucht oder Selbstverletzung neigen. "Wenn du mir erzählst, dass dir jemand wehtut oder dir Angst macht, werde ich dir immer glauben, egal wer es ist." Fakt ist: Die meisten Fälle von Kindesmissbrauch passieren im nächsten Umfeld. Unsere Kinder müssen immer wissen, dass wir ihnen vertrauen, glauben und ihnen helfen werden. "Du schuldest mir gar nichts. Ich habe dich in diese Welt gebracht. Und die Freude, deine Mutter zu sein, hat mir mehr gegeben, als ich es mir jemals hätte vorstellen können." Diese liebevollen Worte hat die Beziehungsexpertin bereits von ihrer eigenen Mutter in jungen Jahren gehört. Und möchte diese bedingungslose Liebe weitergeben.

Hier könnt ihr nochmal den Original-Post auf Instagram nachlesen: