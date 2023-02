Friseur-Vorlage: 21 süße und coole Haarschnitte für Jungs

Während so manche Eltern die Haare ihrer Töchter gern wachsen lassen, bekommen ihre Söhne den ersten richtigen Haarschnitt meist schon vor dem ersten Geburtstag. Ob nun beim Friseur oder selbstgeschnitten, Kurzhaarfrisuren sind der Klassiker. "Aber auch längeres Haar ist bei kleinen Jungen aktuell sehr beliebt", erzählt uns Antonio Weinitschke. Der Friseurmeister hat einen eigenen Salon in Aachen und ist Art Director beim Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. Wir haben bei ihm nachgefragt, welche Jungs-Frisuren gerade besonders angesagt sind und auf was Eltern beim (ersten) Friseurbesuch achten sollten.