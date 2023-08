Toll für den Schulstart: Diese 15 süßen Mädchen-Frisuren sind total einfach nachzumachen

Das Wichtigste zu diesen Frisuren vorweg: Bitte, bitte habt nicht den Anspruch an eure kleinen Mädchen, dass sie mit einer hübsch gestylten Frisur herumlaufen müssen, nur weil die Haare endlich über die Ohrläppchen ragen. Je jünger, desto ungewohnter kann es sich für kleine Kinder anfühlen, frisiert zu werden. Klar, es gibt auch immer Kids, die es sehr genießen, wenn sie gebürstet und gestylt werden. Aber für die, die es nicht mögen: erstmal lassen und abwarten. Vielleicht kommt der Tag, an dem all die niedlichen Haarspängchen endlich zum Einsatz kommen, ja auch viel früher, als ihr denkt. Hauptsache alles ohne Druck!