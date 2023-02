Muss es gleich die OP sein? So behandelt man Polypen bei Kindern heute

Polypen schulen unser Immunsystem

Dringen Keime durch Mund oder Nase ein, bleiben sie an den Rachenmandeln (und auch Zungen- und Gaumenmandeln) hängen. "Hier sind besonders viele Fresszellen, die Bakterien oder Viren in ihre Eiweißbestandteile zerlegen", sagt Bernhard Junge-Hülsing. Die Eiweißbestandteile, die sogenannten Antigene, gelangen in den Körper und über eine Reihe von Abwehrzellen an B-Lymphozyten. "Die B-Lymphozyten schwimmen durchs Blut und wenn das nächste Mal das gleiche Bakterium ankommt, erkennen sie es wieder und geben Antikörper ins Blut ab", sagt der Hals-Nasen-Ohren-Arzt aus Starnberg. Das erklärt auch, warum ein Schnupfen bei uns Erwachsenen sieben bis zehn Tage dauert, bei den Kids gerne mal vier Wochen. Unsere Abwehr ist abgeschlossen, ihre noch in der Lernphase. "Man braucht diese Mandeln und Polypen zum Erwerb der Abwehr bis ungefähr zur Pubertät. Danach sind sie Zellmüll", erklärt Bernhard Junge-Hülsing.

Diese Symptome deuten auf vergrößerte Polypen hin

Das Problem: Je öfter die Rachenmandeln mit Keimen in Berührung kommen – und das tun sie in Krippe und Kindergarten ja quasi ununterbrochen – desto mehr schwillt das Gewebe an. Kinder zwischen zwei und fünf Jahren sind daher häufig betroffen. Eltern sollten aufmerksam werden, wenn ihr Kind ständig mit offenem Mund atmet, nachts schnarcht oder sich (je nach Alter) nicht schnäuzen kann. Dadurch, dass die Luft nicht von der Nase gefiltert, sondern samt Keimen direkt in den Hals dringt, häufen sich Husten, Halsschmerzen und Mandelentzündungen.

Ein wichtiges Indiz für Polypen sind außerdem häufige Ohrentzündungen. "Vergrößerte Polypen verlegen die Mündung der sogenannten Eustachischen Röhre", erklärt der Mediziner und meint damit den Gang zwischen Nasen-Rachen und Mittelohr. "Das Ohr kann nicht mehr belüftet werden und der Druckausgleich funktioniert nicht." Infolgedessen sammelt sich Wasser im Mittelohr an, das auch bei ausgeheilter Entzündung nicht in den Nasen-Rachen-Raum abfließen kann. Mediziner sprechen dann von einem Paukenerguss. Man erkennt Probleme mit vergrößerten Polypen deshalb auch daran, dass die Kinder schlecht hören. Auf Dauer kann das zu Entwicklungsstörungen zum Beispiel beim Sprechen führen.