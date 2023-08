Hochbegabte Kinder: An diesen Anzeichen erkennt ihr sie

Anzeichen für Unterforderung: Was erst anstrengend ist, kann sich zur Stärke entwickeln

Als die Mutter dann von einer knochenzerstörenden Krankheit berichtet, ist Milena zunächst zufrieden, möchte dann aber genau wissen, was der Arzt mit dem Bein macht. Milena überlegt, kombiniert und sobald sie etwas unlogisch findet, hakt sie nach. Was so anstrengend sein kann, ist der Forschergeist, der in späteren Jahren zu hervorragenden Innovationen für die ganze Gesellschaft führen kann. Leider gibt es für Hochbegabte aber nur unzureichende Fördermöglichkeiten. Für den Hochbegabtenforscher Professor Albert Ziegler ist es geradezu bedrückend, wie wenig hierzulande für die Förderung Hochbegabter geschieht. "Wir hängen international weit hinterher", erklärt der Professor, der auch als Generalsekretär die internationale Begabungsforschervereinigung (International Research Association for Talent Development and Excellence, IRATDE) leitet.

Auch kluge Kinder müssen entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert werden

Dabei müsse jedes Kind Förderung entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten erhalten. Das gelte für weniger begabte Kinder wie für hochbegabte. "Wir verlieren jeden Tag Möglichkeiten. Wir müssten schon im Kindergarten stärker fördern." Tatsächlich entwickeln derzeit viele Einrichtungen Konzepte zur Förderung Hochbegabter. Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) stellt auf dghk.de entsprechende Links zur Verfügung.

Kinder können im sportlichen, musischen oder künstlerischen Bereich hochbegabt sein

"Hochbegabte werden bei uns nicht nur in der kognitiven Entwicklung gefördert, sondern es findet immer Bildung der gesamten Persönlichkeit statt. Wir geben Kindern Raum, in selbstinitiierten Projekten zu lernen, Gleichgesinnte kennenzulernen, ihre Kreativität zu entfalten, ihren Wissensdurst zu stillen und sich als Mitglied einer Gruppe zu erleben", heißt es hier. Perfekt also für eine ganzheitliche Entwicklung. Denn Begabung ist keineswegs nur auf geistiges Potenzial bezogen, sondern auch auf sportliche, musische oder künstlerische Leistungen.

Anregungen für Erziehende, die hochbegabten Kindern in frühen Jahren helfen

Dennoch stehen bei Hochbegabung in erster Linie die intellektuellen Fähigkeiten im Mittelpunkt. "Ein hochbegabtes Kind bringt optimale Voraussetzungen mit, Informationen aufzunehmen, zu ordnen und zu verstehen, sinnvolle Schlüsse daraus zu ziehen und angemessen zu handeln. Zudem ist das hochbegabte Kind in der Lage, schneller und mehr zu lernen und dieses Wissen sinnvoll umzusetzen", schreiben die Experten Horsch, Müller und Spicher.

Sie halten in Ihrem Buch eine ganze Reihe Anregungen und Empfehlungen für ganze Erziehungs- und Bildungsteams bereit. Denn auch hier gilt: Erziehung und Bildung sind nicht individuelle, sondern gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Gerade bei hochbegabten Kindern sollten Eltern, Erzieherinnen, Lehrer und Therapeuten zusammenwirken. In dieser "Entwicklungs-Partnerschaft" kommt den Eltern besondere Bedeutung zu. Sie sind Anlaufstelle, Koordinatoren und Träger von Informationen für das ganze Team.

Fördern durch Fordern

Aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Hochbegabtenförderung ermuntern die drei Psychologen betroffene Eltern herauszufinden, ob dein Kind mehr Anforderung braucht. Falls es so ist, sollten die Eltern jedoch kein tägliches Fortbildungsprogramm buchen. Sie sollten sich mehr der Förderung durch Fordern und das Bereitstellen von Möglichkeiten widmen. Sachbücher, Literatur, Knobelspiele, Theater-, Zoo-, und Kinobesuche sind meist deutlich effektiver als private Unterrichtsstunden. Die Stärken des Kindes und nicht die Defizite stehen dabei im Vordergrund. Für Kinder ist es wichtig, sich gerade in den Bereichen zu entfalten, in denen sie sehr gute Veranlagungen haben. Hier können sie ihre Leistungsfähigkeit erforschen. Das Erleben der eigenen Stärken unterstützt das Kind auch darin, im Fall von Problemen eigene Lösungen zu finden.

Diese Anregungen können hochbegabten Kindern helfen