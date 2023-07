Beziehungsexperte rät: "Macht den Partner und das Kind nicht zur Nummer 1 im Leben!"

Verliebtes Händchenhalten, intensiver Augenkontakt und vor allem: stundenlange Gespräche. Bei den ersten Dates konnten wir uns mit unserem Partner die Nächte um die Ohren quatschen. Was ist dein Lieblingsfilm? Deine Lieblingsmusik? Wovor hast du Angst? Was sind deine schönsten Erinnerungen? Was, du angelst? Das ist ja superspannend, erzähl mir alles darüber, ich will jedes Detail über Köder und Co. wissen!

Ja, die meisten von uns werden wahre Kommunikationskünstler, wenn wir einen neuen Menschen in unser Leben lassen. Wir löchern unser Gegenüber mit Fragen, die nicht nur Small-Talk-Plattitüden sind, sondern ehrliches Interesse am anderen bekunden. Aber warum hören wir im Laufe der Beziehung mit dieser Form der Gespräche auf? Gehen uns die Fragen aus? Oder interessiert uns unser Partner oder unsere Partnerin einfach weniger, je länger wir liiert sind?