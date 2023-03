Das Fieber geht nicht runter – jetzt Medikamente geben oder nicht?

Bei kleinen Kindern und vor allem bei Babys schnellt die Temperatur deutlich öfter in die Höhe als bei Erwachsenen. Viele Eltern sind unsicher, was sie dann tun sollen, wenn das Fieber nicht runter geht. Ein ratsuchender Blick in die sozialen Netzwerke oder in diverse Online-Foren kann die Sache noch schlimmer machen, denn hier werden oft auch grenzwertige Meinungen mit viel Nachdruck vertreten. Aber was ist nun richtig?

Viele Eltern tauschen sich über Probleme und Fragen zu kranken Kindern bei Instagram & Co. aus. Das ist einerseits eine tolle Sache, weil sie dort von der Erfahrung und Unterstützung anderer profitieren können. Doch es kann auch verdammt verunsichernd sein – wenn zum Beispiel die Frage diskutiert wird, wie man mit Fieber bei Babys und Kleinkindern umgehen soll. Denn hier scheint es teilweise einen regelrechten Wettbewerb zu geben, wer es am längsten ohne fiebersenkende Medikamente aushält. Doch ist der "natürliche" Weg wirklich immer der beste? Muss man Fieber auch mal aushalten? Wir haben bei Kinderärzten nachgefragt.