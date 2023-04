Gute-Nacht-Lieder – mit Texten zum Vorsingen

Am besten selber singen statt Lieder abzuspielen

Natürlich gibt es viele Abspielgeräte oder auch Spielzeuge, die man mit Musik oder sogar der eigenen Stimme bespielen kann. Doch nichts ersetzt das abendliche Singen, bei dem Eltern und Kinder sich nahe sind, vielleicht auch etwas kuscheln, zumindest aber intensiv Zeit miteinander verbringen.

Größere Kinder können bei den Schlafliedern mitsingen

Schön ist es, wenn das abendliche Singen in einer Familie zum regelmäßigen Ritual wird. Und wie niedlich, wenn die Kleinen – oft ganz von sich aus – plötzlich anfangen, mitzusingen. Manchmal kommen lustige Wortkreationen dabei hinaus und die Eltern stellen fest, dass das Kind einzelne Wörter bisher möglicherweise noch gar nicht richtig verstanden hatte. Aber das macht überhaupt nichts und kommt von ganz alleine. Hier kommt es in erster Linie darauf an, dass die Kleinen sich wohl und geborgen fühlen. Und wenn irgendwann alle mitsingen, ist es umso schöner.

Schlaflieder sind gesund

Ob "Guten Abend, gute Nacht", "Schlaf, Kindlein, schlaf": Die sanften Klänge der Wiegenlieder beruhigen Kinder. Sie finden so leichter in den Schlaf. Der Körper kommt messbar zur Ruhe, wie Forscher von der britischen Roehampton University jetzt in einer Studie belegen: Wenn Eltern ihren kranken Kindern ein Schlaflied vorsangen, fühlten sich die Kleinen gleich wohler. Vorsingen war dabei sogar effektiver, als eine Geschichte vorzulesen.

An der Studie in einem Londoner Kinderkrankenhaus nahmen 37 Kinder teil, die bis zu vier Jahre alt waren und eine Erkrankung an Herz oder Atmung hatten. Die Kinder hörten zuerst ein Schlaflied oder eine Geschichte – oder sie wurden gar nicht angesprochen. Das Ergebnis war eindeutig: Nachdem die Kinder zehn Minuten lang Schlaflieder gehört hatten, schlug ihr Herz langsamer, sie hatten weniger Angst und ihr Schmerzempfinden sank.

"Eltern singen ihren Kindern schon seit Tausenden von Jahren Lieder vor und haben intuitiv gewusst, dass es ihren Kindern bei der Entspannung hilft", sagt Studienleiter Nick Pickett. Die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder seien ausschließlich auf das Vorsingen und nicht auf die Aufmerksamkeit der Erwachsenen zurückzuführen – da sind sich die Wissenschaftler sicher. Denn sonst, so Mediziner Pickett, hätte auch das Vorlesen – oder sogar das Alleinlassen – zu den gleichen körperlichen Reaktionen geführt. Schon vorherige Studien ließen vermuten, dass Musik sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. So ist bekannt, dass Sänger die Atmung mehr aktivieren als Nichtsänger und damit die Abwehrkräfte stärken.

Auch Erwachsene profitieren übrigens von Musik zum Einschlafen.

Hier sind die Texte der schönsten Einschlaflieder für Babys und Kinder:

Der Text zu "La le lu"

La le lu

La le lu

Nur der Mann im Mond schaut zu

Wenn die kleinen Babys schlafen

Drum schlaf’ auch du.

La le lu

Vor dem Bettchen steh’n zwei Schuh

Und die sind genauso müde

Geh’n jetzt zur Ruh’.

Dann kommt auch der Sandmann

Leis’ tritt er ins Haus

Such aus seinen Träumen

Dir den schönsten aus.

La le lu

Nur der Mann im Mond schaut zu

Wenn die kleinen Babys schlafen

Drum schlaf’ auch du.

Sind alle die Sterne

Am Himmel erwacht

Dann sing ich so gerne

Ein Lied dir zur Nacht.

La le lu

Nur der Mann im Mond schaut zu

Wenn die kleinen Babys schlafen

Drum schlaf’ auch du.