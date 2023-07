In den 80er-Jahren waren "Alle Kinder"-Witze super beliebt. Häufig geht es in den Reimen ganz schön gemein und mitunter fast makaber zu. Und sehr oft stirbt am Ende auch die benannte Person. Die Inhalte sollte man aber nicht zu ernst nehmen – es ist halt schwarzer Humor.

Für Kinder liegt der Reiz bei diesen Witzen eben auch darin, dass man vielleicht den ein oder anderen Freund mit seinem Namen durch den Kakao ziehen kann. Vielleicht fallen euch ja noch mehr "Alle außer"-Witze ein? Viel Spaß beim Reimen wünschen wir euch!