Die 31 lustigsten Fritzchen-Witze für Kinder

26. Fritzchen-Witz: Gemeinheit!

Der Mathe Lehrer zu Fritzchen: "Wenn ich dir sieben Geschenke gebe und ich dir vier wieder wegnehme, was ist das?"

Fritzchen: "Gemein!"

27. Fritzchen-Witz: Fröhliche Weihnachten!

Vater: "Fritzchen, zünde doch bitte den Weihnachtsbaum an!"

Nach einer Weile fragt Fritzchen: "Papa, die Kerzen auch?"

28. Fritzchen Witz: Im Kuhstall

Fritzchen hilft dem Bauer beim Kühefüttern. Doch dann sieht der Bauer, wie Fritzchen Kakaopulver ins Futter streut. Er fragt: "Warum streust du den Kühen Kakaopulver ins Futter?!"

Fritzchen: "Damit sie Schokomilch geben!"

29. Fritzchen-Witz: Lehrer

Fritzchen kommt zur Mama sagt: "Mama, ich habe Bauchschmerzen."

Sagt die Mama: "Das kommt, weil du nichts im Bauch hast."

"Oh!", sagt Fritzchen. "Jetzt weiß ich, warum der Lehrer immer Kopfschmerzen hat."

30. Fritzchen-Witz: Ein Loch in der Hose

Lehrer: "Stell dir vor du hast fünf Knöpfe in deiner Hosentasche und dir fallen drei Knöpfe raus. Was hast du dann in deiner Hosentasche?"

Fritzchen: "Ein Loch."

31. Fritzchen Witz: Feuerexperimente

Fritzchen kommt nach Hause. Die Mutter fragt: "Was habt ihr heute in der Schule gemacht?"

Fritzchen antwortet: "Feuerexperimente"

"Was macht ihr morgen in der Schule?" fragt die Mutter.

Fritzchen: "Welche Schule?"