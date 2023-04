Hochsensible Kinder: Signale, die Eltern NICHT ignorieren sollten

Die richtigen Hobbys für hochsensible Kinder finden

Schützt euer hochsensibles Kind vor einer Reizüberflutung. Regelmäßige Pausen können dabei helfen. Kinder sollten sich in ihrer Freizeit auch mal zurückziehen können und nicht zu viel auf dem Zettel haben. Vor allem, wenn sie sich schnell überreizt fühlen. Sprecht mit euren Kleinen – über Wünsche, Vorlieben und ihren Stresspegel. Bewegung in der Natur kann dabei helfen, weniger Stresshormone auszuschütten. Wählt Hobbys mit Bedacht: Meistens sind hochsensible Kinder besonders kreativ, musikalisch und fantasievoll.

Fokussieren will gelernt sein: Überstimulation ist ein Prozess ohne Fokus. Und das Zuviel der wahrgenommenen Einflüsse und Reize kann schnell überfordern. Deshalb kann es sinnvoll sein, hochsensiblen Kindern die Fähigkeit des Fokussierens näherzubringen. Das geht beispielsweise gut über eine Kampfsportart als Hobby, in der viel Wert darauf gelegt wird, sich zu fokussieren (z.B. Judo). Natürlich eignen sich auch adere Bewegungsformen. Auch das künstlerische Gestalten und Basteln kann helfen.

Tipps für den Umgang mit hochsensiblen Kindern

An allererster Stelle sei gesagt, dass Hochsensibilität absolut keine Schwäche ist! Nehmt euer Kind so an, wie es ist. Lernen Eltern und Kids, mit der besonderen Persönlichkeitsvariante umzugehen, so wird aus der großen Sensibilität eine große Stärke. Diese Dinge können euch im Alltag helfen:

Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl des Kindes stärken.

Euer Kind möchte heute lieber für sich spielen und nicht mit anderen? Akzeptiert das!

Zeigt Verständnis und Interesse für die Empfindungen des Kindes (nicht auslachen oder lächerlich machen).

Vergleicht euer Kind nicht mit anderen, jeder Mensch ist einzigartig – zum Glück.

Sorgt für ein harmonisches Miteinander zu Hause (sicherer Zufluchtsort).

Den Alltag entschleunigen und nicht mit zu vielen Programmpunkten überladen.

Sorgt für eine entspannte und reizarme Umgebung.

Für wenig Veränderungen und feste Abläufe sorgen.

Plant ausreichend viel Zeit für Veränderungen ein (Zeitdruck macht es dann nur schlimmer).

Sorgt für ausreichend Auszeiten und Ruhepausen (auch Kuscheleinheiten sind wichtig, solange sie erwünscht sind).

Gebt eurem Kind Liebe und Geborgenheit.

Nicht in Watte packen: Eltern sollten dennoch klare Grenzen setzen.

Was sollte ich in der Erziehung einer hochsensiblen Person beachten?

Bitte versucht nicht, euer hochsensibles Kind umzuerziehen. Jede noch so kleine Besonderheit gehört zu ihm und sollte nicht abgewöhnt oder versteckt werden. Euer Sprössling soll ja nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und denkt immer daran: Ein hochsensibles Kind ist nicht absichtlich "schwierig" und will euch nicht mit seinen "Eigenarten" belasten. Das Gegenteil ist der Fall: Sie sind so harmoniebedürftig, dass sie es meistens allen recht machen wollen und sich deshalb lieber anpassen.

Aber: Packt euer hochsensibles Kind auch nicht in Watte! Ihr könnt nicht jeden Reiz verhindern und euer Kind vor der Realität verstecken. Die Krux: Genau dazu tendieren Eltern, die selbst hochsensibel sind. Denn sie können sich besonders gut hineinfühlen. Findet lieber die Balance.