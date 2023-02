Eingewöhnung im Kindergarten: 7 Super-Tipps einer Pädagogin

5. Werdet Elternvertreter!

Zu Beginn der Kindergartenzeit werden auf den Elternabenden die Elternvertreter gewählt. Ja, richtig: Das ist der Zeitpunkt, an dem alle zu Boden schauen und warten, bis es vorbei ist ... Wer Lust und vor allem Zeit dazu hat, sollte sich unbedingt zu diesem Amt wählen lassen. Zum einen lernt ihr so all die anderen Eltern kennen, was man im normalen Alltag nicht immer schafft. Und zum anderen bekommt ihr die Möglichkeit eines Mitsprachrechts für die Elternschaft. Ganz nach dem Motto: Wer sich nicht bewegt, bewegt auch nichts – in beide Richtungen.

6. Mamas bleibt zu Hause – lasst die Papas ran!

Der Geheimtipp einer erfolgreichen Eingewöhnung lautet (symbolisch): Papa. Eher unbedarft erscheint dieser – meist kein Problem in irgendetwas sehend – jeden Morgen und absolviert den Parcour in gemeinsamer Arbeit mit dem Kind mit souverän halbierter Emotion. Erstaunlicherweise hilft es dem Nachwuchs ausnahmslos, sich in der neuen Umgebung mit ähnlich kindlicher Souveränität zurechtzufinden. Dieser Trick funktioniert selbstverständlich in jeder Familienkonstellation. Und schielen wir auf Punkt vier, wissen wir auch, warum das so ist ...

7. Nicht alles wird toll. Aber wo gibt es das schon?

Es wird Situationen geben, in denen euer Kind traurig ist und weint. Diese dauern meist nicht lange und sind schnell geklärt. Was aber, wenn eure Tränen kullern? Das ist ganz normal und oft sogar hilfreich, weil auch wir daran wachsen können.

Krank wird euer Kind sowieso, denn die Rotznase oder der komische Ausschlag im Gesicht gehören schlichtweg zum Kita-Alltag. So schnell wie die Kinder ihre Taschentücher teilen oder die Schnuller tauschen, ist kein Erzieher dieser Welt. Seid umsichtig miteinander und gebt uns allen gemeinsam die Chance, einen guten Weg zu finden.