"Wie war's?" – "Gut!" Warum bloß erzählt mein Kind nichts vom Kita-Tag?

Die Eingewöhnung dauert unterschiedlich lange

Bis ein Kind im Kindergarten angekommen ist, können ein paar Monate vergehen. "Das ist ganz normal", erklärt der Experte: "Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus. Manche fangen erst später an, sich in der Gruppe einzufinden. In dieser Phase kann es zu Streitigkeiten unter den Kindern kommen. Das strengt an und am Nachmittag möchten die Kinder dann vielleicht einfach mal ihre Ruhe."