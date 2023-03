Schlechte Laune nach dem Kindergarten: Immer Mecker für Mama!

Das Kleinkind ist überreizt und total kaputt

Die Antwort lautet: Sie sind erschöpft. Genauso, wie wir es nach der Arbeit sind. Die Kinder haben sich über Stunden in eine Gruppe eingefügt, mit anderen Menschen interagiert, Regeln befolgt, Aufmerksamkeit geteilt. Dazu kommt oft ein hoher Lautstärkepegel. Das ist keine einfache Situation. Das Kleinkind ist überreizt, oft total kaputt. "Wenn dann Mama oder Papa kommt, fällt die Anspannung von dem Kind ab. Denn es weiß, seine Eltern lieben es bedingungslos. Egal, wie es sich verhält. Das Kind lässt seinen Gefühlen freien Lauf – und das ist nach einem anstrengenden Tag nicht immer nur Fröhlichkeit", erklärt Dipl.-Pädagogin Martina Huxoll-von Ahn, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes.

Miese Stimmung durch Corona-Gewohnheiten?

Könnte es sich auch um Folgen der Pandemie handeln, seit der viele Kinder besonders viel zu Hause und nicht in der Betreuung waren? "Wir machen gerade die Erfahrung, dass viele Kinder glücklich sind, in die Kita gehen zu dürfen. Sie haben die anderen Kinder schmerzlich vermisst", sagt Martina Huxoll-von Ahn. "Natürlich bedeutet der Kita-Besuch eine Umstellung des Tagesablaufs, aber mir scheint die Freude über den Kita-Besuch doch zu überwiegen." Die Sensibilität in all ihren Facetten nach der Kita ist also Ausdruck von Liebe und Vertrauen unserer Kinder – vielleicht hilft dieser Gedanke.