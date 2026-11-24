© Getty Images Spielzeug, Kinderwagen oder ein Babyphone: Diese tollen Preise haben sich 2024 im Leben & erziehen Adventskalender versteckt...

Jedes Jahr funktioniert unser Leben & erziehen Adventskalender nach dem gleichen Prinzip: Vom 1. bis zum 24. Dezember findet ihr hinter jedem Türchen tolle Gewinnspiele für die ganze Familie!

So nehmt ihr am Leben & erziehen Adventskalender teil:

Am jeweiligen Tag im Dezember wird die Teilnahme freigeschaltet. Jedes Adventskalender-Gewinnspiel läuft genau 24 Stunden. Zur Teilnahme müsst ihr also:

Z.B. am 1. Dezember das entsprechende Adventskalender-Gewinnspiel auf Leben & erziehen aufrufen.

Die Teilnahmemaske ausfüllen.

Daumen drücken!

Bereits in den nächsten Tagen erfahrt ihr, ob ihr gewonnen habt. Das Beste: Beim Leben & erziehen Adventskalender dürft ihr an so vielen Tagen teilnehmen, wie ihr mögt.

Adventskalender Gewinnspiel-Reminder über WhatsApp

Leben & erziehen gibt es auch auf WhatsApp. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren – so werdet ihr im Dezember dann jeden Tag an das aktuelle Adventskalender-Gewinnspiel erinnert.

Schon neugierig auf die Gewinne?

Wir hoffen, ihr freut euch schon genauso auf die neuen Adventskalender Verlosungen 2026 wie wir!