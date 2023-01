Bitte zieht euren Kindern keine Winterjacke im Autositz an!

Mit Winterjacke sitzt der Anschnallgurt nicht richtig!

Auch ältere Kinder, die bereits in einem Autositz mit Dreipunkt-Gurtsystem sitzen, sollten nicht mit Winterjacke im Auto mitfahren. Der Gurt rutscht durch die dicke Kleidung zu weit nach oben und liegt nicht mehr auf dem Becken, wo er eigentlich hingehört. Im Falle eines Unfalls kann der Gurt in den Bauchraum des Kindes einschneiden, was zu Quetschungen oder auch Rissen von Leber, Darm oder Milz führen kann. Ärzte warnen sogar, dass daraus resultierende Blutungen lebensgefährlich sein können.

Diese Gefahr besteht nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten, wie man denken könnte. Der Crashtest vom ADAC zeigt, dass die Kräfte, die bei einem Aufprall von gerade einmal 16 Stundenkilometern walten, zu schwersten Verletzungen führen können. Und diese Geschwindigkeit entspricht einem Auffahrunfall im Stadtverkehr. Eltern sollten sich also bewusst machen, dass auch kurze Strecken zur Kita oder zum Supermarkt wirklich gefährlich sein können, wenn die Kids nicht richtig angeschnallt sind. Selbst bei Notbremsmanövern sind kleinere Verletzungen möglich.