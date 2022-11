Lustige Nikolausgedichte für Kinder

Wie schön, wenn Nikolausgedichte Kinder und Eltern auch ein wenig zum Schnunzeln bringen. Diese beiden Varianten werden eure Kids bestimmt lieben!

Knecht Ruprecht

Ruprecht, Ruprecht, guter Gast

Hast du mir was mitgebracht?

Hast du was, dann setz dich nieder,

Hast du nichts, dann geh nur wieder.

Ist das der Nikolaus?

Aus dem Fenster schau ich raus,

Suche nach dem Nikolaus.

Ist das seine Zipfelmütze?

Nein, das ist die Kirchturmspitze!

Sieht das wie sein Rucksack aus?

Nein, es ist der Baum vorm Haus!

Dort sein Bart so lang und weiß …

Ist ein Zapfen ganz aus Eis!

Sieh doch nur die Stiefel an!

Sie gehören dem Nachbarsmann!

Doch da winkt mir einer zu!

Nikolaus, ja das bist du!

Neue Nikolausgedichte für Kinder

Vielleicht haben eure Kinder in diesem Jahr Lust, mal ein Gedicht zu lernen, das sie bislang noch nicht kannten? "Das Häuschen vom Nikolaus" sowie das "Finger-Spiel" stammen aus dem Buch "Neue Gedichte für den Nikolaus, seinen Esel & Knecht Ruprecht" von Christian Hablützel.

Das Häuschen vom Nikolaus

Im Walde steht ein Häuschen. Das liegt so gut versteckt,

dass kein Mensch in dieser Welt das Haus vom Nikolaus entdeckt.

Nur Füchse, Reh und Hasen kennen den Weg zum Haus.

Denn sie sind öfters zu Besuch beim alten Nikolaus.

Sie kommen mit ihren Problemen und Sorgen oft zu ihm.

Sein guter Rat hilft immer, er wirkt wie Medizin!

Er hört allen Tieren zu und hilft, wo es nur geht.

Er ist für alle Tiere da, so lange sich die Erde dreht!

Finger-Spiel

Der Daumen will einen Zimtstern.

Der Zeigefinger hat Nüsse gern.

Der in der Mitte findet Schokolade toll.

Der Ringfinger hätte gern den Mund mit Marzipan voll.

Doch der Kleinste sagt: “Nach meinem Geschmack hätte ich gern deinen ganzen Sack!“