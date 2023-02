Was tun, wenn mein Baby immer Hunger hat?

Dein Baby lässt dich vor lauter Hunger nachts nicht schlafen?

Wenn du dein Kind stillst und es nachts ständig nach Milch verlangt, ist das völlig normal. Meist handelt es sich um das sogenannte Clustern. Das bedeutet, dass dein Baby mehr Milch bestellt und sich in einem kurzen Zeitraum immer wieder mit Hunger meldet. Die meisten Säuglinge nehmen in der Nacht den größten Teil der Nahrung zu sich. Kurze Nächte sind daher in der ersten Phase seines Lebens, während das Baby gestillt wird, ganz normal. Aber keine Sorge: Sobald sich die Milchproduktion eingependelt hat, werden meist auch die Abstände größer, in denen es trinken will. In der ersten Zeit solltest du versuchen – gerade als stillende Mutter – zum Ausgleich tagsüber zu schlafen und den altbekannten Spruch "Schlaf, wenn dein Kind schläft" zu beherzigen.