Malzbier beim Stillen: 7 erstaunliche Dinge, die ihr darüber wissen solltet

2. Malzbier in der Stillzeit: Trotz niedrigem Alkoholgehalt erlaubt?

Gut zu wissen: Der Alkoholgehalt von Malzbier liegt über 0,5 Prozent. Aus diesem Grund darf es in Deutschland nicht als alkoholfrei bezeichnet werden. Dieses Bier ist in Kugel- und Stillzeit verboten. Anders sieht es mit dem sogenannten "Malztrunk" aus (Vitamalz oder Karamalz) – denn dieses ist in Schwangerschaft und Stillzeit tatsächlich erlaubt. Alkoholgehalt: 0,0 %. Schaut also genau hin, wenn ihr in der Stillzeit Malzbier trinken möchtet. Sucht also nach dem "Malztrunk" ohne Alkohol.