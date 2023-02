Brustwarzen lasern: Hilft die Behandlung gegen Stillschmerzen?

Brustwarzen lasern: So funktioniert die Behandlung

Laserbehandlungen sind in der Medizin weit verbreitet, egal, ob gegen Pigmentflecken, unerwünschten Haarwuchs oder Narben. Auch bei wunden Brustwarzen hat sich die Lasertherapie durchgesetzt.

Das Besondere an Laserstrahlen ist, dass sie sehr fein gebündelt werden können, sodass sie eine hohe Energiedichte haben und in den Zellstoffwechsel eingreifen können. Laserlicht kann so körpereigene Regenerationsprozesse unterstützen, wie beispielsweise bei verletzten Brustwarzen.

Beim Brustwarzen Lasern kommt ein sogenannter "Low-Level-Laser" oder "Softlaser" zum Einsatz, der aussieht wie ein großer Stift. Anders als bei chirurgischen Lasertherapien ist die Behandlung bei stillenden Frauen deutlich sanfter. Es kommt zu keiner Wärmeentwicklung. Auch wird kein Gewebe zerstört, sondern lediglich die Selbstheilung gefördert. Man spricht im Zusammenhang mit der Low-Level-Laserbehandlung auch von einer Regulationstherapie. Die körpereigenen Kräfte sollen aktiviert werden, um die wunden Brustwarzen zu heilen.

Wichtig: Eine Lasertherapie bei gereizten Brustwarzen darf nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechendem Schutzschein durchgeführt werden. Die Behandlung dauert etwa fünf Minuten pro Brustwarze. In der Regel sind bis zu vier Sitzungen notwendig.