Alles was ihr über Babys Nabelschnur wissen müsst

Babys Nabelschnur auspulsieren lassen oder nicht?

Bei Haus- oder Geburtshausgeburten lässt man sich eher Zeit mit der Abnabelung. "Man wartet dann, bis die Gefäße in der Nabelschnur zusammenfallen und kein Puls mehr sicht- bzw. tastbar ist", erklärt die Hebamme. "In der Klinik kann es schon mal 'husch, husch' gehen, weil das Personal möglicherweise unter Zeitdruck steht." Zudem möchte man eine relativ zeitnahe pH-Wert-Messung durchführen, was diesen Prozess beschleunigt. Außerdem kommt es in Kliniken häufiger zu Situationen, in denen ein schnelles Handeln notwendig ist, zum Beispiel bei einem Kaiserschnitt. Auch dies ist ein möglicher Grund, dass dort nicht immer auf den Wunsch der langsamen Abnabelung eingegangen werden kann.

Die Vorteile des Auspulsierens

"Die Vorteile am Ausbluten der Nabelschnur sind unter anderem, dass das Baby noch eine große Ladung an Erythrozyten (roten Blutkörperchen), Immun- und Stammzellen erhält", sagt Kerstin Lüking. "Man möchte damit zum Beispiel einem Eisenmangel vorbeugen und natürlich noch ein gutes Päckchen für das Immunsystem mitgeben." Bei Müttern mit bestehender Schwangerschaftsdiabetes lässt man die Nabelschnur häufig nicht auspulsieren. So ist es auch bei der sogenannten Polyglobulie: "Das bedeutet, dass das Kind durch zu viel Eisen und einen erhöhten Anteil an festen Blutzellen eine Blutverdickung bekommen kann, was wiederum eine starke Belastung für die Nieren und das Herz darstellt", so die Hebamme. Durch die vielen Erythrozyten ist das Risiko für eine Neugeborenen-Gelbsucht leicht erhöht. Beim Abbau der roten Blutkörperchen entsteht als Abfallprodukt Bilirubin, was dann zu einer Gelbfärbung der Haut führt.