Baden mit Babys: Wertvolle Tipps für entspannte und unbesorgte Momente

1. Baden mit Baby: Eine zweite Person als Hilfe

Besonders, wenn euer Baby noch sehr klein ist, solltet ihr niemals alleine mit ihm in die Wanne steigen. Das heißt nicht, dass beide Elternteile mit in die Wanne hüpfen müssen. Aber eine zweite Person sollte bereitstehen, um zu helfen. Denn gemeinsam mit dem Baby in die Wanne zu steigen, nun, das wäre zu riskant. Euer Helfer gibt euch das Baby, wenn ihr schon in der Wanne sitzt, und nimmt es nach dem Baden wieder entgegen, um es in ein kuscheliges Handtuch zu wickeln, zu trocknen und anzuziehen. So wird's viel entspannter. Versprochen!