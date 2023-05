Ab wann ist ein Badezusatz für das Babybad geeignet?

Hach, ja, so ein Babybad ist schon etwas Schönes. Wen das Kind Spaß am Baden hat, geht den Eltern das Herz auf. Schnell denken viele dann an diese lustig-bunten Badezusätze aus der Drogerie, die sie schon seit so langer Zeit anlachen. Oder einfach ein bisschen Seife als Schaum-Lieferant. Welches Kind liebt denn schließlich keinen Schaum! Doch ist das denn so früh schon erlaubt?