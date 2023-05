Baden ohne Rückenprobleme: Warum eine Babywanne mit Gestell ein Must-have für Eltern ist

Die faltbare Babywanne Stokke Flexi Bath ist für Eltern geeignet, die eine platzsparende und flexible Option zum Baden ihres Babys suchen. Die Wanne ist aus robustem Kunststoff gefertigt und kann einfach zusammengeklappt und verstaut werden. Sie ist mit einem rutschfesten Boden und einem Ablaufstopfen ausgestattet. In Kombination mit dem Stokke-Flexi-Bath-Gestell kannst du die Vorteile von faltbaren Wannen und Babywannen mit Gestell kombinieren.

Herkömmliche Babywannen

Herkömmliche Babywannen sind in der Regel aus robustem Kunststoff gefertigt und haben eine feste Form. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich und können teilweise auch mit Gestell verwendet werden. Herkömmliche Babywannen sind in der Regel sehr stabil und bieten eine sichere Basis für dein Baby. Allerdings sind sie nicht so leicht zu verstauen wie andere Modelle.

Einige Modelle, wie die Luma Babywanne aus dem Babyone Shop, können sowohl als klassische Babywanne als auch mit Gestell genutzt werden. Dafür musst du das Gestell in der Regel aber extra kaufen.

Badeeimer

Ein weiteres Modell, das als Alternative zur Babywanne betrachtet werden kann, ist der Babybadeeimer. Dieser Eimer besteht für gewöhnlich ebenfalls aus Kunststoff und hat eine runde Form. Die Eimer lassen sich gut transportieren, du benötigst weniger Wasser und die Bewegungsfreiheit ist sehr eingeschränkt. Das kann Neugeborenen zwar dabei helfen, sich noch sicherer zu fühlen, allerdings ist das Waschen deines Lieblings eher schwierig.

Tipp: Wenn selbst die kleinen Babywannen deinen Schatz beim Baden überfordern, versuche es mal mit einer Einlage. Die gibt es aus gepolstertem Stoff oder auch aus Kunststoff und verschaffen das Gefühl von noch mehr Sicherheit.

Worauf sollte beim Kauf einer Babywanne mit Gestell geachtet werden?

Beim Kauf einer Babywanne mit Gestell gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, um sicherzustellen, dass du die beste Wahl für dein Baby triffst.