Diagnose Windei: Schwanger, aber doch nicht schwanger?

Ein Windei – was ist das überhaupt?

Ein Windei entsteht durch eine Einnistungsstörung. Diese führt dazu, dass das befruchtete Ei zwar in die Gebärmutter wandert, sich dort auch einnistet, sich aber anschließend nicht weiterentwickelt. In der ersten Zeit der scheinbaren Schwangerschaft teilen sich die Zellen – die Plazenta und Fruchthöhle entstehen. Eine weitere Zellteilung bleibt aber aus, sodass sich der Embryo nicht zu einem Kind entwickelt. Da der weibliche Körper in der Einnistungsphase bereits das Schwangerschaftshormon HCG bildet, steigt der HCG-Wert an und der Schwangerschaftstest fällt positiv aus. Beim Ultraschall ist allerdings nur eine leere Fruchthöhle zu sehen – der wenige Millimeter kleine Embryo ist nicht zu erkennen. So kommt es zu der Bezeichnung Windei, das auch als Molen-Ei oder unter Medizinern auch als Abortivei bezeichnet wird. Bei jeder 20. Einnistung kommt es zu diesem Symptom, das eine frühe Fehlgeburt zur Folge hat.

Unterschied zwischen Windei und Blasenmole

Eine Blasenmole ist eine eher seltene Komplikation in der frühen Schwangerschaft. Nur bei einer von tausend Schwangerschaften kommt es zu dieser Art von Fehlentwicklung. Anders als beim Windei entsteht die Blasenmole schon bei der Befruchtung der Eizelle. Kurz nach der Befruchtung wuchern bestimmte Zellen unkontrolliert. Diese sollen eigentlich während der späteren Schwangerschaft die Plazenta und Fruchtblase ausbilden. Die embryonalen Zellen sind dagegen nicht angelegt oder nur mit einem fehlerhaften Chromosomensatz vorhanden. Würde sich aus dieser Anlage ein Embryo weiterentwickeln, so wäre das spätere Kind nicht überlebensfähig oder genetisch stark beeinträchtigt.

Mögliche Ursachen für ein Windei:

Krankheiten oder Vergiftungen

genetische Vorerkrankungen

Sauerstoffmangel

Unterversorgung des Eis durch eine Störung der Zottengefäße

Die genetische Veranlagung im Windei führt dazu, dass das Kind in den meisten Fällen nicht überleben könnte. Daher entwickelt sich das Ei nicht weiter, sondern geht als sehr frühe Fehlgeburt ab. Ganz wichtig: Keine Schwangere trägt Schuld an dieser Fehlentwicklung. Diese kann bei jedem auftreten, auch wenn das Risiko bei Frauen ab 40 leicht steigt.