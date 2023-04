Stille Geburt oder Totgeburt: Liebe Mama, du kannst nichts dafür!

März 2022: Der Tod des eigenen Kindes gehört sicher zu den schmerzhaftesten Erfahrungen, die wir Menschen hier auf der Erde machen können.

Stirbt das ungeborene Baby im Mutterleib (oder während oder sehr kurz nach der Geburt) und wiegt bereits 500 Gramm oder mehr, spricht man von einer Totgeburt. Vorher zählt es in Deutschland rechtlich als Fehlgeburt. Hier erfolgt in der Regel eine Ausschabung der Gebärmutter. Ab der 14. Schwangerschaftswoche muss das Baby dann regulär geboren oder per Kaiserschnitt geholt werden. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 3162 Kinder totgeboren, das sind etwa 0,4 Prozent der Babys.