Jessie J ist schwanger nach einer Fehlgeburt: "Ich bin so glücklich und ängstlich"

Update 09. Januar 2022: Good news von Jessie J: Die Sängerin ist schwanger! Ende letzten Jahres hatte die 34-Jährige mit einem emotionalen Post öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Die Freude über den Nachwuchs ist Jessie nun ins Gesicht geschrieben, die Caption zum Post verrät aber auch: die Vergangenheit lässt sie nicht ganz los: "I am so happy and terrified to finally share this… Please be gentle with me.

(Übersetzt etwa: "Ich bin so glücklich und ängstlich, dies endlich zu teilen... Bitte habt Nachsicht mit mir.")

Von Schwangerschaftsgelüsten und Stimmungsschwankungen kann die Sängerin offenbar auch bereits ein Liedchen singen: "Honestly, ya girl just wants to ugly cry in public in a catsuit eating a chocolate covered pickle with no questions asked. ("Ganz ehrlich, euer Mädchen will einfach nur in der Öffentlichkeit in einem Catsuit weinen und eine schokoladenüberzogene Gurke essen, ohne dass Fragen gestellt werden.")