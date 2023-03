Stimmungsschwankungen in der Schwangerschaft

Stimmungsschwankungen während und nach der Schwangerschaft ist nahezu jeder Schwangeren bekannt. Momente des Glückes werden oftmals ohne bestimmten Grund in zu Tode betrübte Momente verwandelt. Gefühle von Schwangeren sind oftmals sehr wechselhaft und äußern sich bei manchen mit starken Stimmungsschwankungen und andere bemerken wiederum kein anderes Verhalten als vor der Empfängnis. Schuld daran ist in den meisten Fällen die hormonelle Umstellung des Körpers. Stimmungsschwankungen, die in leichter Form auftreten können Schwangere als gegeben hinnehmen, und auch wenn sie wollten gar nicht verändern.