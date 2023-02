Kindermuseen in Deutschland: Die schönsten in jedem Bundesland

Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

Die verschiedenen Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt bieten wechselnde Angebote für Kinder an. Die Mitmach-Ausstellung "Raus mit der Sprache" in "Luthers Sterbehaus" in Eisleben lässt Kinder in verschiedenen Stationen Sprache entdecken und zeigt spielerisch, wie Sprachen sich verändern.

"Der Mönch war's!" ist ein mobiler Mitmach-Workshop der von Luthers Hund Tölpel, einer blauen Bauchrednerpuppe, geleitet wird. Die Kinder entdecken die historische Stätten Wittenbergs, auf denen Luther selbst wandelte.

Ebenfalls von Tölpel geführt ist die Dauerausstellung im "Familienspur im Lutherhaus", die sich den religiösen Unterschieden von evangelischer und katholischer Kirche auf spielerische Weise nähert.

Adresse Lutherhaus: Collegienstraße 54, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Adresse Luthers Sterbehaus: Andreaskirchplatz 7, 06295 Lutherstadt Eisleben

Weitere Angebote für Kinder und Familien finden sich unter: martinluther.de/node/2279

5. Kindermuseen in Brandenburg

Extavium Potsdam

Im Extavium in Potsdam können Nachwuchsforschende erste Experimente der Physik und Chemie durchführen und entdecken so spielerisch die Wissenschaft.

Neben einer Mitmach-Ausstellung, die Kinder ab drei Jahren selbstständig erkunden können, gibt es im Extavium auch ein Angebot für die Allerkleinsten. In der Wichtelwelt können Kinder ab sechs Monaten ihre feinmotorischen Fähigkeiten trainieren und mit ihren Sinnen Neues entdecken.

Führungen und Kindergeburtstage werden für verschiedene Altersgruppen ab dem Kita-Alter angeboten.

Adresse: Am Kanal 57, 14467 Potsdam

Internet: extavium.de

Naturkundemuseum Potsdam

Im Naturkundemuseum Potsdam gibt es für Kinder verschiedener Altersgruppen viel zu entdecken.

Kinder ab drei Jahren können eine Safari durch die Tierwelt erleben, in der ihnen unterschiedliche Tiere von riesengroß bis winzigklein vorgestellt werden.

Kinder ab fünf Jahren können wechselnde Ausstellungen zur Tierwelt der verschiedenen Jahreszeiten wahrnehmen. Frühlingsboten wie Hummeln oder tierische Geschichten im Winter warten darauf, entdeckt zu werden.

Das Naturkundemuseum bietet auch verschiedene Kindergeburtstags-Veranstaltungen für Kinder ab fünf bzw. sieben Jahren an.

Adresse: Breite Str. 13, 14467 Potsdam

Internet: naturkundemuseum-potsdam.de/familien-mit-kindern

6. Kindermuseen in Berlin

Museumsdorf Düppel

Das Museumsdorf Düppel liegt im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf, in einem Landschaftsschutzgebiet. Das Museum umfasst die Dauerausstellung "Leben im Mittelalter" und einen Freiluftbereich, der saisonal geöffnet ist. Das historische Dorf Düppel stand an dieser Stelle vor über 800 Jahren und wurde in den 1960er Jahren von Archäologen ausgegraben. Heute findet man auf dem Gelände historisch korrekt nachgebaute Gebäude, in denen das Mittelalter wieder auflebt.

Im Museumsdorf Düppel entdeckt ihr außerdem Themeninseln, darunter eine Station über Bienen und über nachhaltige Landwirtschaft. Hier bringen alte Nutzpflanzen und Tiere alter Rassen den Besuchern Nachhaltigkeit und Biodiversität nahe.

Zusätzlich gibt es einen Spielwald, der Kinder mit liebevoll gestalteten hölzernen Spielgeräten im Stil des Mittelalters, einem Wasserspielplatz und einer Kletterstrecke lockt. Speziell für Kitagruppen bietet das Museumsdorf Düppel verschiedene Workshops an, zum Beispiel "Nachwuchs-Archäologen" oder "Brot und Brei", in dem der historische Weg vom Getreide zum Brot erklärt wird und Kinder auch selbst Getreide dreschen können. An bestimmten Thementagen gibt es zudem weitere spezielle Angebote wie Kinder- oder Ritterfeste.

Adresse: Clauertstraße 11, 14163 Berlin

Internet: stadtmuseum.de/museumsdorf-dueppel